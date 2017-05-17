"Холостяк Украина": Как сложилась личная жизнь главных героев шоу

Узнайте, кто из девяти участников шоу "Холостяк" смог найти свою любовь.

Совсем недавно завершился девятый сезон одного из самых популярных реалити-шоу в Украине “Холостяк“. Этот год стал особенным для проекта так, как впервые после окончания съемок главный герой заявил о продолжении отношений со своей избранницей.

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Как же сложились судьбы девяти участников “Холостяка“, кто с них женился, а кто еще ищет свою любовь, читайте далее на Ivona.

1. Максим Чмерковский

В 2011 году главным героем премьерного сезона шоу “Холостяк“ стал американский танцор родом из Одессы Максим Чмерковский. В финале проекта артист выбрал Александру Шульгину. Но пара распалась еще до окончания показа шоу на СТБ.

В 2017 году первый Холостяк женился на танцовщице Пети Маргатройд, с которой познакомился на съемках американской версии проекта “Танцы со звездами“. Сейчас пара воспитывает 2-летнего сына Шэя Александера.

2. Френсис Метью Романов

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Главным героем второго сезона шоу “Холостяк“ стал Френсис Метью, потомок царской династии Романовых. Избранницей принца стала Елена Ряснова. После окончания съемок пара жила в Киеве. Позже Френсис решил вернуться в Англию, но часто прилетал в Украину к Елене. Не выдержав расстояния, Френсис Метью и Елена расстались.

Сейчас потомок Романовых часто путешествует в качестве фотографа и активно занимается спортом. Но свою личную жизнь Френсис не афиширует.

3. Андрей Искорнев

В третьем сезоне “Холостяка“ принял участие российский пластический хирург Андрей Искорнев. В финале мужчина выбрал Анюту Козырь. Но позже выяснилось, что Андрей влюблен в Ирину Скорикову, а еще одна участница Яна Станішевская была от него беременна, но позже девушка потеряла ребенка.

Холостяк некоторое время жил со Скорниковой и даже принял ее сына от предыдущих отношений. Но все же пара распалась.

Сегодня Андрей является востребованным пластическим хирургом. Его приглашают на съемки в различные российские телешоу. В одном из интервью мужчина признался, что возобновил отношения со своей первой любовью Ирэной.

4. Константин Евтушенко

Четвертым Холостяком стал львовский бизнесмен Константин Евтушенко. В финале мужчина выбрал Анну Селюкову.

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Еще до окончания показала шоу на СТБ 1 июня 2014 года Константин женился на олимпийской чемпионке, легкоатлетке Наталье Добрынской. Пара воспитывает двух детей – 4-летнего сына Дэрека и 2-летнею дочку Алисию. А в апреле 2019 года стало известно, что Евтушенко станет отцов в третий раз.

5. Сергей Мельник

Главным героем 5 сезона реалити-шоу стал футболист Сергей Мельник. В финале шоу он признался в любви Марине Кищук. После завершения съемок футболист предложил Марине уехать с ним в Беларусь, но девушка приняла решение остаться в Украине из-за маленького сына.

Сейчас Сергей продолжает стоит спортивную карьеру, но подробностями личной жизни мужчина не спешит делиться с общественностью.

6. Иракли Макацария

После окончания 6 сезона “Холостяка“ главный герой, грузинский бизнесмен Иракли Макацария долгое время встречался с победительницей шоу Аленой Лесык. Пара даже отметила годовщину своих отношений. Но позже они все таки расстались.

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Сейчас Иракли приделает больше времени работе. Он часто появляется в различных украинских шоу. В прошлом году мужчина стал финалистом “Танцев со звездами“. А недавно стало известно, что Макацария будет тренером девятого сезона шоу “Зважені та щасливі“, премьера которого состоится осенью 2019.

7. Дмитрий Черкасов

Главный герой седьмого сезона - пловец Дмитрий Черкасов финале шоу вручил кольцо Лиде Немченко. Но позже молодые люди расстались из-за различных разногласий во взглядах на жизнь.

После проекта Дмитрий познакомился в соцсети с Александрой, которая вскоре стала его женой. Сейчас у пары есть сын Марк. Также супруги воспитывают сына Тимофея от предыдущих отношений Александры.

8. Рожден Ануси

Украинский певец Рожден Ануси, который был главным героем 8 сезона, в финале шоу выбрал Иванку Гончарук. У пары не вышло построить отношения.

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Позже в одном из интервью артист признался, что возможно сделал ошибку и нужно было выбрать Галю Присташ.

Сейчас Рожден активно занимается своей музыкальной карьерой. Сердце Холостяка по-прежнему свободное.

9. Никита Добрынин

Последний участник “Холостяка“ телеведущий и главный редактор “ХХL“ Никита Добрынин подарил кольцо Дарии Квитковой.

После завершения показа шоу они вместе переехали в новую квартиру в Киеве. Пара уже успела попутешествовать. Сейчас Никита и Дария не перестают радовать фанов совместными кадрами в соцсетях. Многие поклонники уверены, что Добрынин станет первым Холостяком, который женится на победительницы шоу.

Напомним, ранее победительница “Холостяка-9“ похвасталась похудевшим телом.