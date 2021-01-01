Анита Луценко рассекретила, кому из знаменитостей помогала худеть

Экс-тренер "Зважених та щасливих" призналась, кто из звезд обращался к ней за помощью.

Популярный фитнес-тренер Анита Луценко, которая прославилась после съемок в проекте “Зважені та щасливі“, рассекретила, кто из звезд украинского шоу-бизнеса обращался к ней за советами по поводу похудения.

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Так, в коротком интервью для программы “33 за 3“ на ICTV спортсменка призналась, что помогала сбросить несколько лишних килограммов певицам Наталье Могилевской, Светлане Тарабаровой, Вере Брежневой, кулинарному эксперту Эктору Хименесу-Браво и ведущим Юлии Бортник и Даниэлю Салему.

“Вера Брежнева, Могилевская, Даниэль Салем. С Тарабаровой время от времени общаемся на тему похудения. Бортник Юля, с Эктором тоже“, - рассказала Луценко.

Анита не назвала стоимость своей консультации. Однако призналась, что когда-то получила огромную сумму за часовое занятие.

“За тренировку, которая длилась час, заплатили 200 баксов“, - поделилась Луценко.

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