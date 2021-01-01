Марина Боржемская подсказала, как питаться на отдыхе, чтобы не вернуться домой с лишним весом.

Как не поправиться на отдыхе: Советы от Марины Боржемской instagram.com/uzelkova.marina

Экс-звезда шоу “Зважені та щасливі“, известный фитнес-тренер и диетолог Марина Боржемская ответила на один из самых популярных вопросов своих подписчиков. Она подсказала, как питаться во время летнего отпуска, чтобы не вернуться домой с лишними килограммами.

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На своей странице в Инстаграм Боржемская обнародовала ТОП-6 советов, которые помогут сохранить вес во время отдыха. Тренер советует обходить стороной колбасные изделия, а также жареные и копченые блюда. От чего еще нужно отказаться или, наоборот, что нужно ввести в рацион во время отдыха, читайте далее.

Как не поправиться во время летнего отдыха: ТОП-6 советов от Марины Боржемской

1. Кушайте вкусно!

Обязательно побалуйте себя чем-то вкусным. Множество блюд, которые подарят вам потрясающие вкусовые ощущения, но не добавят сантиметров в талии. Например, салаты, овощи-гриль, рыбка или мясо на мангале, морепродукты. Также попробуйте местные фрукты.

2. Не забывайте про воду

Начинайте день со стакана воды и поддерживайте водный баланс в течение всего дня. Это не только поможет не переедать, но и стимулирует пищеварение.

3. Регулируйте порции

Если тяжело сдержаться, тогда начинайте выбор еды с овощей и зелени. Положите белок. На завтрак и обед добавьте еще сложных углеводов в виде каш, а на ужин — в виде овощей.

4. Что едим

❌Обходим стороной такие продукты: колбасы, сало, бекон, жаренные и копченые блюда.

☕️Кофе можно, но не стоит его пить в больших количествах. При желании замените его на декафинато или цикорий.

🍭Если не можете без сладостей - лучше скушайте кусочек после завтрака, но не каждый день. Это не навредит, если на протяжении дня питаетесь правильно. Сейчас сезон фруктов и ягод, которые чудесно заменят сладкое.

Важно! Кушаем медленно, тщательно пережевывая пищу. Не спешим бежать за новой порцией - нужно минут 20, чтобы понять сыты ли вы.

5. Радуйте себя

Находите удовольствие в чем-то еще, кроме еды. Отпуск - это возможность испытать незабываемые эмоции. Отправляйтесь на экскурсии, пешие прогулки, любуйтесь достопримечательностями и природой. Простые занятия вроде шоппинга или спа-процедур также принесут вам удовольствие, не добавляя лишних килограммов.

6. Не забывайте про активность

Позвольте себе понежиться в шезлонге, но обязательно планируйте ежедневную физическую активность. Много плавайте, гуляйте, танцуйте или катайтесь на велосипеде.

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