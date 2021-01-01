ТОП-10 звезд, которые воспитывались в детских домах и приемных семьях

Кто из знаменитостей некоторое время жил в интернате.

Сейчас они богаты и знамениты. Но мало ли кто знает, что их путь к вершине популярности начинался со стен детского дома. Ivona рассказывает о звездам, которые еще совсем маленькими попали в приют или приемные семьи.

Ани Лорак

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Украинская исполнительница родилась в очень бедной семье. Отец Лорак бросил ее маму, когда та была беременной певицей. Кроме того, у Ани было еще двое братьев. Из-за нищеты мама Каролины (настоящее имя артистки – ред.) решила на время отдать дочь и одного из сыновей в интернат.

Ани Лорак instagram.com/anilorak

Коко Шанель

Легендарному модельеру было 11 лет, когда умерла ее мама. Спустя год отец бросил Коко и ее четырех братьев и сестер. Сначала детей воспитывали родственники, а позже их отдали в приют.

Коко Шанель Getty Images

Стив Джобс

Сразу же после рождения основатель империи Apple попал в детский приют. Мама знаменитости Джоан Шибле отдала его на усыновление. Новорожденного ребенка забрали Пол и Клара Джобс. Именно их изобретатель считал своими настоящими папой и мамой. Он очень раздражался, когда кто-то называл их приемными родителями.

Стив Джобс Getty Images

Юрий Шатунов

Бывший солист «Ласкового мая» в детстве больше проводил времени с бабушкой и дедушкой, чем с родителями. После развода мать артиста вышла замуж во второй раз. Однако, ее новый муж имел проблемы с алкоголем, из-за чего Юрий часто убегал из дома к родственникам.

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Мать Шатунова накануне своей смерти от сердечной недостаточности перевела сына в школу-интернат. Тогда будущей знаменитости было 11 лет. Позже Юрия на воспитание забрала тетя. Однако, парень снова начал убегать из дома, после чего комиссия по делу опекунства отправила его в детский дом поселка Акбулак, а позже в школу-интернат № 2 города Оренбурга. Там Шатунов и познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым, который создал легендарную группу «Ласковый май».

Юрий Шатунов instagram.com/yuriy_shatunov

Пирс Броснан

Отец актера ушел из семьи через год после его рождения. А мать отдала сына на попечение бабушки и дедушки. После их смерти воспитанием Пирса занялись дядя и тетя, которые вскоре отдали будущую кинозвезду в школу-интернат со строгими правилами и даже телесными наказаниями.

Пирс Броснан Getty Images

Джейми Фокс

Звезду фильма «Джанго освобожденный» в семь месяцев бросила мама. Будущую знаменитость усыновили приемными родителями матери Луизы - медсестра Эсфирь Мари и садовник Марком Тэлли.

Джейми Фокс Getty Images

Джек Николсон

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О том, что биологические родители бросили его, актер узнал только после 30 лет. С самого детства Николсон считал своими родителями тех, кто на самом деле были его бабушкой и дедушкой. Именно они забрали Джека на воспитание.

Джек Николсон Getty Images

Эдди Мерфи

Когда голливудский актер был маленьким, его отец погиб. После трагедии серьезно заболела мама. Поэтому будущую звезду и его старшего брата отправили в приемную семью на целый год. Когда же мама Эдди выздоровела и во второй раз вышла замуж, она забрала детей назад.

Эдди Мерфи Getty Images

Майк Тайсон

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Мать знаменитого боксера скончалась от передозировки, когда он был еще подростком. Своего отца спортсмен не помнит. Официальную опеку над Тайсоном взял итальянский тренер Кас Д’Амато и его жена украинского происхождения Камилла Эвалд.

Майк Тайсон Getty Images

Николь Ричи

Отец звезды реалити-шоу «Простая жизнь» погиб, когда ей было всего 2 года. А мать будущей актрисы и дизайнера не могла сама обеспечить малышку. В трехлетнем возрасте Николь отдали на воспитание Лайонелу Ричи. А еще через шесть лет она официально стала приемной дочерью знаменитого музыканта.

Николь Ричи Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

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