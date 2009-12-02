BAFTA 2021: победители первого дня премии
Церемония началась с почтения памяти принца Филиппа.
«Перед тем, как начать, мы хотим сказать, что BAFTA очень расстроена кончиной Его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — сказала ведущая церемонии Клара Амфо.
«Герцог был первым президентом BAFTA более 60 лет назад, и с него началась королевская поддержка, которая продолжается при нынешнем президенте, его внуке герцоге Кембриджском», — отметила она.
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Фильм Джорджа С. Вольфе «Мама Рейни: Мать Блюза» одержал победу в двух номинациях: «Дизайн костюмов», заслуга художницы по костюмам Энн Рот, и за «Лучший грим и прически». «Манк» Дэвида Финчера получил награду — за «Лучшую работу художника-постановщика». «Довод» Кристофера Нолана — за «Лучшие визуальные эффекты». «Звук металла» Дариуса Мардер — за «Лучший звук». Награда за «Лучший кастинг» досталась фильму «Скалы» Сары Гаврон — картина получила рекордные для этого года семь номинаций. «Лучшим британским короткометражным фильмом» стал «Настоящее» Фараха Набулси, а «Лучшим британским короткометражным анимационным фильмом» стал «Сова и котенок» Моул Хилл.
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