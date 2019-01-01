Умер муж Елизаветы II - принц Филипп

Герцог Эдинбургский не дожил до 100-летия два месяца.

В возрасте 99 лет умер супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп. Об этом сообщается на официальной странице королевской семьи в Инстаграм.

Читай также: Не Меган Маркл единой: ТОП-5 скандальных европейских принцесс

В публикации отмечается, что Его Королевское Высочество скончался утром, 9 апреля, в Виндзорском замке. Другие подробности, в том числе и детали похорон, пока не разглашаются.

“С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Королевская семья присоединяется к людям со всего мира, оплакивая его утрату. Дальнейшие объявления будут сделаны позже“, - говорится в сообщении.

Напомним, что принц Филипп, которому в июне могло бы исполниться 100 лет, в феврале был госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII в качестве «меры предосторожности» после того, как почувствовал себя плохо. В начале марта его перевели в больницу Святого Варфоломея якобы для продолжения лечения от инфекции. Но уже 3 марта стало известно, что он перенес операцию на сердце. 16 марта мужа королевы выписали.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.