Какой подарок получила Эмили Ратаковски после рождения сына?

Он обладает не только сентиментальной, но и высокой рыночной ценностью.

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Беременность и роды на Западе окружает целый клубок традиций, от baby shower до babymoon (по аналогии с медовым месяцем). Их венцом становится push present — послеродовой подарок, вручаемый молодой маме. Раньше им становилось кольцо, которое носили рядом с обручальным и помолвочным.

Эмили Ратаковски instagram.com/emrata

Однако Сильвестр Беар-Макклард, муж Эмили Ратаковски, оказался более традиционным. Он преподнес возлюбленной украшение: правда, вместо кольца им стала золотая подвеска с именем их первенца — Sylvester, — усыпанная бриллиантами. Ее Эмили носит вместе с другой, выполненной из золота в виде слова mama с парой бриллиантов по бокам.

Эмили Ратаковски instagram.com/emrata

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