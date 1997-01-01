ТОП-5 звезд, которых не узнать без макияжа
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Подборка звезд, которых трудно узнать без макияжа, докажет, что ничего совершенного в этом мире нет.
Кара Делевинь
Британская модель и актриса в повседневной жизни не пользуется косметикой, это даже стало ее своеобразной фишкой. Поклонники привыкли к небрежному облику звезды, хотя ее внешность на глянцевых обложках и в жизни разительно отличается.
Кэти Холмс
Американская актриса кино и телевидения Кэти Холмс считается одной из самых красивых голливудских звезд. Однако папарацци успели запечатлеть знаменитость без макияжа и в повседневной одежде. На таких кадрах Кэти выглядит довольно обычной.
Софи Тернер
Британская актриса Софи Тернер не стесняется показать себя без макияжа. Несмотря на то, что светлая кожа и блондинистые волосы делают ее образ весьма блеклым, она совершенно не комплексует по поводу этого.
Лина Хиди
47-летняя английская актриса Лина Хиди очень часто публикует фото без макияжа, с растрепанными волосами. По мнению знаменитости, естественность не может быть некрасивой. Лина сыграла в «Игре престолов» роль Серсеи Ланнистер, где предстала в образе блондинки. После фильма поклонники увидела натуральный темный цвет волос Хиди и очень разочаровались.
Энн Хэтэуэй
Несмотря на то, что голливудскую актрису Энн Хэтэуй без макияжа узнать нелегко, она не стесняясь появляется на публике в естественном облике. На своей странице в Инстаграм знаменитость часто публикует фото без косметики, отмечая, что внутренняя красота намного важнее внешней.
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