Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

ТОП-5 звезд, которых не узнать без макияжа

Безукоризненная внешность знаменитостей, которую мы созерцаем на экранах, вселяет чувство неуверенности у большинства зрительниц.

Кэти Холмс
Кэти Холмс
gettyimages.com

Читай также: Муж Екатерины Кухар основал ради нее бизнес

Подборка звезд, которых трудно узнать без макияжа, докажет, что ничего совершенного в этом мире нет.

Кара Делевинь

Британская модель и актриса в повседневной жизни не пользуется косметикой, это даже стало ее своеобразной фишкой. Поклонники привыкли к небрежному облику звезды, хотя ее внешность на глянцевых обложках и в жизни разительно отличается.

Кара Делевинь
Кара Делевинь
gettyimages.com

Кэти Холмс

Американская актриса кино и телевидения Кэти Холмс считается одной из самых красивых голливудских звезд. Однако папарацци успели запечатлеть знаменитость без макияжа и в повседневной одежде. На таких кадрах Кэти выглядит довольно обычной.

Кэти Холмс
Кэти Холмс
gettyimages.com

Софи Тернер

Британская актриса Софи Тернер не стесняется показать себя без макияжа. Несмотря на то, что светлая кожа и блондинистые волосы делают ее образ весьма блеклым, она совершенно не комплексует по поводу этого.

Софи Тернер
Софи Тернер
gettyimages.com

Лина Хиди

47-летняя английская актриса Лина Хиди очень часто публикует фото без макияжа, с растрепанными волосами. По мнению знаменитости, естественность не может быть некрасивой. Лина сыграла в «Игре престолов» роль Серсеи Ланнистер, где предстала в образе блондинки. После фильма поклонники увидела натуральный темный цвет волос Хиди и очень разочаровались.

Лина Хиди
Лина Хиди
gettyimages.com

Энн Хэтэуэй

Несмотря на то, что голливудскую актрису Энн Хэтэуй без макияжа узнать нелегко, она не стесняясь появляется на публике в естественном облике. На своей странице в Инстаграм знаменитость часто публикует фото без косметики, отмечая, что внутренняя красота намного важнее внешней.

Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
gettyimages.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кара Делевинь, Кэти Холмс без макияжа, Софи Тернер, Лина Хиди, Энн Хэтэуэй
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь