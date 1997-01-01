Муж Екатерины Кухар основал ради нее бизнес

Украинская артистка балета Екатерина Кухар рассказала, что мужу пришлось организовать собственный бизнес ради нее.

Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Известная танцовщица Екатерина Кухар рассказала о своем пристрастии, из-за которого муж был вынужден заняться бизнесом. По словам знаменитости, она любит покупать свои любимые свечи, когда возвращается с гастролей из-за границы. Однако эти покупки создавали немало проблем.

«У нас было очень много проблем, связанных с тем, что свечи постоянно останавливали на границе. Постоянно думали, что это бомбы. И когда я из Америки лечу домой и говорю Александру, что мне нужно 10 свечей, мне кажется, в тот момент он хочет меня убить», — говорит Екатерина Кухар.

Для того, что Екатерина Кухар покупала меньше свечей, ее супруг организовал собственный бизнес и начал сам их изготавливать.

«Он сам это делает. Дома надевает фартук, это такой процесс, он завораживает, как в каком-то гипнозе наблюдаю за всем этим. Что-то заливает, вытирает, перемешивает, нюхает. Мне кажется, что я могу на это смотреть вечно», — рассказала Екатерина Кухар.

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