Владимир Дантес признался, что разлука с Дорофеевой пошла им на пользу
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Популярный исполнитель Владимир Дантес рассказал об отношениях на расстоянии с Надей Дорофеевой. По словам знаменитости, из-за постоянных гастролей Нади и его съемках в кулинарном тревел-шоу «Еда, я люблю тебя», они очень редко виделись. Владимир признался, что на протяжении трех лет переживал разлуку с супругой.
Несмотря на все трудности, Дантес отметил, что их отношения только улучшились. Долгая разлука научила их ценить каждую минуту, проведенную вместе. Теперь звездная пара намного чаще говорит друг другу о своих чувствах.
Напомним, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес узаконили свои отношения 8 июля 2015 года. Однако о потомстве влюбленные еще не задумываются, потому что хотят вдоволь пожить для себя.
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