Олег Винник впервые рассказал о своей тайной жене

Украинский певец Олег Винник рассказал о своей жене.

Олег Винник instagram.com/olegg.vynnyk

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Популярный исполнитель Олег Винник скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. В недавнем интервью в программе «Hard з Влащенко» знаменитость впервые решился рассказать о своей жене, которой очень дорожит.

«Это тот человек, который отдал всю свою жизнь мне, и без которого не было бы Олега. Она, кстати, у меня тоже очень талантливая. Это моя любимая», — высказался Винник.

Другие подробности Олег отказался рассказывать, объясняя это тем, что жена – это единственное святое, что осталось у него в жизни.

На протяжении нескольких лет ходят слухи, что супругой Винника является его бэк-вокалистка Таюне (настоящее имя Таисия Сватко). Они вместе гастролируют, отдыхают на курортах, посвящают друг другу песни, но никогда не комментируют свои отношения.

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