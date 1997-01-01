Олег Винник впервые рассказал о своей тайной жене
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Популярный исполнитель Олег Винник скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. В недавнем интервью в программе «Hard з Влащенко» знаменитость впервые решился рассказать о своей жене, которой очень дорожит.
«Это тот человек, который отдал всю свою жизнь мне, и без которого не было бы Олега. Она, кстати, у меня тоже очень талантливая. Это моя любимая», — высказался Винник.
Другие подробности Олег отказался рассказывать, объясняя это тем, что жена – это единственное святое, что осталось у него в жизни.
На протяжении нескольких лет ходят слухи, что супругой Винника является его бэк-вокалистка Таюне (настоящее имя Таисия Сватко). Они вместе гастролируют, отдыхают на курортах, посвящают друг другу песни, но никогда не комментируют свои отношения.
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