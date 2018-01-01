Не сойти с ума: советы звезд, как провести локдаун с детьмиЭксклюзив
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С понедельника в Киеве действуют усиленные карантинные меры, под запретом оказались не только начальные классы, но и детские садики. Таким образом, дети и родители вновь остались закрытыми дома. Ivona узнала у звездных родителей, чем они занимают детей, как развлекают своих чад во время локдауна в Киеве.
Лайфхаки звезд: чем занять детей во время карантина
KAMALIYA, певица
Свободного времени у нас практически не бывает! Мы с Захуром стали преподавателями для наших девочек. Потому что многое в их дистанционной учёбе было переложено на плечи родителей. На карантине наша бабушка учит с девчонками по несколько стихов Шевченко… Мы вместе рисуем, лепим, шьем, картины пишем, занимаемся вокалом.
Недавно Захур подарил девочкам конструктор, это прямо любимое занятие сейчас! Могут не отходить часами от него и постоянно что-то собирают. И, конечно же, они много играют сами особенно — в “больничку”, в художников. (Улыбается.)
Оля Цибульская, певица, ведущая “WEEKEND SHOW“ на М1
Мы устраиваем домашние концерты. Да, официально они запрещены. Но когда ты единственный зритель, а твой малыш – единственный артист на сцене, то нет никаких рисков или проблем с законом. Нестор давно пишет песни, музыка его очень вдохновляет. У нас дома есть все возможные музыкальные инструменты; кроме них, в ход идет все, что создает звук: посуда, игрушки или мамины дизайнерские серьги.
Также организуем настоящие выставки. Недавно Нестор устроил Лувр на Оболони. Вдохновение не уместилось на бумаге – и мы разрисовали всю стену в спальне. Получилось действительно современное искусство. Если бы увидела на выставке в Европе – щелкнула бы в инстаграм
А вообще, приготовление пищи – лучший семейный антистресс. Мы играем в шеф-поваров. Несколько дней назад Нестор создал блюдо под названием “самый вкусный в мире бутерброд“. Именно “создал“, слово “приготовил“, по его мнению, не подходит для такой высокой кухни (смеется). Там есть секретный ингредиент.
Ирина Хоменко, ведущая, актриса шоу “Мамахохотала”, НЛО TV
Мы прекрасно проводим время на карантине с детками. У меня двое детей: Дамир — он первоклассник, и Аврора — ей еще нет и годика. С Дамиром мы вместе готовим, сын читает сестричке сказки. Конечно, чтение ему дается пока сложно — но он старается (улыбается). К слову, сын старается учить не только Аврору, но и нашу кошку — у нас прямо домашний учебный процесс!
С Дамиром мы учим уроки вместе. Так как он еще в первом классе, то у него нет полноценного дистанционного обучения. По правилам, они только 10 минут могут быть онлайн, а так детям сбрасывают презентации, видео уроки.
Часть занятий по карате у сына перенеслись на улицу — это еще одно занятие для него в карантин. Дома же мы с сыном еще занимаемся пением.
Когда мы выходим на прогулку, то с сыном катаемся на роликах. Конечно, я мама-экстремалка — на роликах и с коляской — но мы учимся! (улыбается)
Анна Гресь, блогерка, актриса шоу “Мамахохотала”, НЛО TV
Мы с сыном Тимом на карантине много времени проводим вместе. Часто придумываем новые игры и правила к уже существующим. Любим собирать пазлы.
К сожалению, помимо игр мы еще смотрим мультики. Раньше я думала, что буду той мамой, которая не разрешает своим детям их смотреть, но вышло, как вышло. Также мы ходим гулять подальше от людей. Нам повезло, рядом с нашим домом находится небольшой лесок, и мы там дышим кислородом.
Вероника Дидусенко, модель, “Мисс Украина 2018“, активистка в области защиты прав женщин
Карантин с детьми – это настоящий вызов! Но всегда можно найти интересные развлечения с малышами. Этот карантин я решила провести с максимальной пользой для себя и Сандрика. Долгие прогулки в парке стали любимыми, ведь уже весна и погода налаживается, а тёплые деньки такие приятные. Ещё появилось время пополнить книжную библиотеку и привести в порядок детскую комнату.
Сандрик очень любознательный и проводить время с ним – настоящее удовольствие. А ещё очень важно иметь хороших друзей, с которыми можно весело провести время. Также множество развлечений можно устраивать онлайн. Сандрик играет в шахматы, а также он занимается онлайн в художественной школе. Мы максимально эффективно и полезно проводим каждый день!
Екатерина Буцкая, актриса сериала “Дефективы”, НЛО TV
Карантин застал нас в очень удивительное время: наша дочь — первоклассница, а у сына — первый год жизни. Он только учится ходить и ползать, поэтому все вещи (которые разбросаны по дому), мне приходится все время убирать и прятать. Помимо ежечасной уборки за младшеньким, мне нужно развлекать старшенькую. Когда у дочери нет дистанционной учебы — мы делаем следующее.
- Готовка еды. Мою дочь Леру это очень забавляет и по-настоящему интересует. Причем, готовит она очень серьезные блюда. Например, курочка в различных интерпретациях с разными салатами. Дочка называет это правильным питанием — для нее важно готовить именно такие блюда, ведь она занимается акробатикой и имеет четвертый юношеский разряд. То ли еще будет!
- Всевозможные спортивные активности. Такие занятия, как картины по номерам, вышивка бисером — это ей категорически не подходит по темпераменту. Ей нужно все очень активное, чтобы ветер в лицо! (улыбается). Ей больше нравится езда на самокате и велосипеде, спортивные игры. Летом — это игра в баскетбол, а зимой — батут, который лежит у нас дома. На нем можно отпрыгаться и выпустить накопившуюся негативную энергию.
- Создание подарков своими руками. Леру очень вдохновляет делать подарки. Она из тех людей (как и я), кто больше любит дарить, чем получать. Для нее удовольствие — сделать своими руками поделку или аппликацию (тут нам в помощь приходят полезные Youtube-каналы, где учат, как это сделать без помощи взрослого). Если хотите попробовать, советую вооружиться такими вещами как фоамиран, двусторонний скотч, клеевой пистолет, всевозможные блесточки, разноцветная бумага, картон — и вперед, фантазия!
- Мыловарение. Это не так сложно и серьезно, как кажется — но очень интересно! Есть куча интернет-магазинов, где можно заказать ингредиенты для создания мыла в домашних условиях.
- Полезные настолки. Еще с прошлого карантина у нас остался большой запас пазлов, разных настольных игр. К сожалению, для моей активной дочки такие занятия — это очень монотонно и нудно. Но! Лере очень нравится игра “Мемо”. Она развивает память и с ее помощью можно узнать много интересного. Очень советую эту игру для 7-летнего возраста.
- Работа в огороде. Весна — время пробуждения природы и… огородов. Конечно, это громко сказано, но у нас есть два мини-огорода. Мы выращиваем зелень, огурцы и помидоры. В этом году я решила выделить половину грядок для дочери. Это для того, чтобы воспитывать в ней чувство ответственности, и чтобы она понимала какой это труд — посадить, вырастить и собрать урожай.
- Чтение книг. У меня на повестке дня — привить любовь к чтению. Я в детстве обожала читать, очень хочется помочь с этим и Лере. Моя дочь гиперактивная, поэтому очень нелегко удержать ее внимание при помощи книг. Но, надеюсь, мы справимся!
Надежда Хильская, актриса сериала “Швидка”, НЛО TV
У меня уже достаточно взрослый ребенок — дочке Лере 10 лет. Потому, как правило, она сама придумывает, чем ей заняться. И уже не со мной! (смеется). После учебы на дистанционке она обязательно мчится гулять с друзьями во дворе.
Что касается семьи — мы любим поиграть в настольные игры. Например, сегодня мы собираемся с друзьями играть в “Манчкин“: шестеро взрослых и Лера. Причем, играем с ней наравне! С детьми в настольные игры она не любит играть — громит их беспощадно (улыбается).
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