Камалия, Оля Цибульская, Анна Гресь, Ирина Хоменко и другие звездные мамочки рассказали, чем занимают детей во время локдауна.

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С понедельника в Киеве действуют усиленные карантинные меры, под запретом оказались не только начальные классы, но и детские садики. Таким образом, дети и родители вновь остались закрытыми дома. Ivona узнала у звездных родителей, чем они занимают детей, как развлекают своих чад во время локдауна в Киеве.

Лайфхаки звезд: чем занять детей во время карантина

KAMALIYA, певица KAMALIYA о занятиях на карантине с дочерьми instagram.com/kamaliyaofficial

Свободного времени у нас практически не бывает! Мы с Захуром стали преподавателями для наших девочек. Потому что многое в их дистанционной учёбе было переложено на плечи родителей. На карантине наша бабушка учит с девчонками по несколько стихов Шевченко… Мы вместе рисуем, лепим, шьем, картины пишем, занимаемся вокалом.

Недавно Захур подарил девочкам конструктор, это прямо любимое занятие сейчас! Могут не отходить часами от него и постоянно что-то собирают. И, конечно же, они много играют сами особенно — в “больничку”, в художников. (Улыбается.)

Оля Цибульская, певица, ведущая “WEEKEND SHOW“ на М1 Оля Цибульская о карантине с сыном instagram.com/cybulskaya/

Мы устраиваем домашние концерты. Да, официально они запрещены. Но когда ты единственный зритель, а твой малыш – единственный артист на сцене, то нет никаких рисков или проблем с законом. Нестор давно пишет песни, музыка его очень вдохновляет. У нас дома есть все возможные музыкальные инструменты; кроме них, в ход идет все, что создает звук: посуда, игрушки или мамины дизайнерские серьги.

Также организуем настоящие выставки. Недавно Нестор устроил Лувр на Оболони. Вдохновение не уместилось на бумаге – и мы разрисовали всю стену в спальне. Получилось действительно современное искусство. Если бы увидела на выставке в Европе – щелкнула бы в инстаграм

А вообще, приготовление пищи – лучший семейный антистресс. Мы играем в шеф-поваров. Несколько дней назад Нестор создал блюдо под названием “самый вкусный в мире бутерброд“. Именно “создал“, слово “приготовил“, по его мнению, не подходит для такой высокой кухни (смеется). Там есть секретный ингредиент.

Ирина Хоменко, ведущая, актриса шоу “Мамахохотала”, НЛО TV Ирина Хоменко о карантине с детьми пресс-служба

Мы прекрасно проводим время на карантине с детками. У меня двое детей: Дамир — он первоклассник, и Аврора — ей еще нет и годика. С Дамиром мы вместе готовим, сын читает сестричке сказки. Конечно, чтение ему дается пока сложно — но он старается (улыбается). К слову, сын старается учить не только Аврору, но и нашу кошку — у нас прямо домашний учебный процесс!

С Дамиром мы учим уроки вместе. Так как он еще в первом классе, то у него нет полноценного дистанционного обучения. По правилам, они только 10 минут могут быть онлайн, а так детям сбрасывают презентации, видео уроки.

Часть занятий по карате у сына перенеслись на улицу — это еще одно занятие для него в карантин. Дома же мы с сыном еще занимаемся пением.

Когда мы выходим на прогулку, то с сыном катаемся на роликах. Конечно, я мама-экстремалка — на роликах и с коляской — но мы учимся! (улыбается)

Анна Гресь, блогерка, актриса шоу “Мамахохотала”, НЛО TV Анна Гресь о карантине с сыном пресс-служба

Мы с сыном Тимом на карантине много времени проводим вместе. Часто придумываем новые игры и правила к уже существующим. Любим собирать пазлы.

К сожалению, помимо игр мы еще смотрим мультики. Раньше я думала, что буду той мамой, которая не разрешает своим детям их смотреть, но вышло, как вышло. Также мы ходим гулять подальше от людей. Нам повезло, рядом с нашим домом находится небольшой лесок, и мы там дышим кислородом.

Вероника Дидусенко, модель, “Мисс Украина 2018“, активистка в области защиты прав женщин Вероника Дидусенко о карантине с сыном пресс-служба

Карантин‌ ‌с‌ ‌детьми‌ ‌–‌ ‌это‌ ‌настоящий‌ ‌вызов!‌ ‌Но‌ ‌всегда‌ ‌можно‌ ‌найти‌ ‌интересные‌ ‌развлечения‌ ‌с‌ ‌малышами.‌ ‌Этот‌ ‌карантин‌ ‌я‌ ‌решила‌ ‌провести‌ ‌с‌ ‌максимальной‌ ‌пользой‌ ‌для‌ ‌себя‌ ‌и‌ ‌Сандрика.‌ ‌Долгие‌ ‌прогулки‌ ‌в‌ ‌парке‌ ‌стали‌ ‌любимыми,‌ ‌ведь‌ ‌уже‌ ‌весна‌ ‌и‌ ‌погода‌ ‌налаживается,‌ ‌а‌ ‌тёплые‌ ‌деньки‌ ‌такие‌ ‌приятные.‌ ‌ ‌Ещё‌ ‌появилось‌ ‌время‌ ‌пополнить‌ ‌книжную‌ ‌библиотеку‌ ‌и‌ ‌привести‌ ‌в‌ ‌порядок‌ ‌детскую‌ ‌комнату.‌ ‌

Сандрик‌ ‌очень‌ ‌любознательный‌ ‌и‌ ‌проводить‌ ‌время‌ ‌с‌ ‌ним‌ ‌–‌ ‌настоящее‌ ‌удовольствие.‌ ‌А‌ ‌ещё‌ ‌очень‌ ‌важно‌ ‌иметь‌ ‌хороших‌ ‌друзей,‌ ‌с‌ ‌которыми‌ ‌можно‌ ‌весело‌ ‌провести‌ ‌время.‌ ‌Также‌ ‌множество‌ ‌развлечений‌ ‌можно‌ ‌устраивать‌ ‌онлайн.‌ ‌Сандрик‌ ‌играет‌ ‌в‌ ‌шахматы,‌ ‌а‌ ‌также‌ ‌он‌ ‌занимается‌ ‌онлайн‌ ‌в‌ ‌художественной‌ ‌школе.‌ ‌Мы‌ ‌максимально‌ ‌эффективно‌ ‌и‌ ‌полезно‌ ‌проводим‌ ‌каждый‌ ‌день!‌

Екатерина Буцкая, актриса сериала “Дефективы”, НЛО TV Екатерина Буцкая о карантине с детьми пресс-служба

Карантин застал нас в очень удивительное время: наша дочь — первоклассница, а у сына — первый год жизни. Он только учится ходить и ползать, поэтому все вещи (которые разбросаны по дому), мне приходится все время убирать и прятать. Помимо ежечасной уборки за младшеньким, мне нужно развлекать старшенькую. Когда у дочери нет дистанционной учебы — мы делаем следующее.

Готовка еды. Мою дочь Леру это очень забавляет и по-настоящему интересует. Причем, готовит она очень серьезные блюда. Например, курочка в различных интерпретациях с разными салатами. Дочка называет это правильным питанием — для нее важно готовить именно такие блюда, ведь она занимается акробатикой и имеет четвертый юношеский разряд. То ли еще будет!

Мою дочь Леру это очень забавляет и по-настоящему интересует. Причем, готовит она очень серьезные блюда. Например, курочка в различных интерпретациях с разными салатами. Дочка называет это правильным питанием — для нее важно готовить именно такие блюда, ведь она занимается акробатикой и имеет четвертый юношеский разряд. То ли еще будет! Всевозможные спортивные активности. Такие занятия, как картины по номерам, вышивка бисером — это ей категорически не подходит по темпераменту. Ей нужно все очень активное, чтобы ветер в лицо! (улыбается). Ей больше нравится езда на самокате и велосипеде, спортивные игры. Летом — это игра в баскетбол, а зимой — батут, который лежит у нас дома. На нем можно отпрыгаться и выпустить накопившуюся негативную энергию.

Такие занятия, как картины по номерам, вышивка бисером — это ей категорически не подходит по темпераменту. Ей нужно все очень активное, чтобы ветер в лицо! (улыбается). Ей больше нравится езда на самокате и велосипеде, спортивные игры. Летом — это игра в баскетбол, а зимой — батут, который лежит у нас дома. На нем можно отпрыгаться и выпустить накопившуюся негативную энергию. Создание подарков своими руками. Леру очень вдохновляет делать подарки. Она из тех людей (как и я), кто больше любит дарить, чем получать. Для нее удовольствие — сделать своими руками поделку или аппликацию (тут нам в помощь приходят полезные Youtube-каналы, где учат, как это сделать без помощи взрослого). Если хотите попробовать, советую вооружиться такими вещами как фоамиран, двусторонний скотч, клеевой пистолет, всевозможные блесточки, разноцветная бумага, картон — и вперед, фантазия!

Леру очень вдохновляет делать подарки. Она из тех людей (как и я), кто больше любит дарить, чем получать. Для нее удовольствие — сделать своими руками поделку или аппликацию (тут нам в помощь приходят полезные Youtube-каналы, где учат, как это сделать без помощи взрослого). Если хотите попробовать, советую вооружиться такими вещами как фоамиран, двусторонний скотч, клеевой пистолет, всевозможные блесточки, разноцветная бумага, картон — и вперед, фантазия! Мыловарение. Это не так сложно и серьезно, как кажется — но очень интересно! Есть куча интернет-магазинов, где можно заказать ингредиенты для создания мыла в домашних условиях.

Это не так сложно и серьезно, как кажется — но очень интересно! Есть куча интернет-магазинов, где можно заказать ингредиенты для создания мыла в домашних условиях. Полезные настолки. Еще с прошлого карантина у нас остался большой запас пазлов, разных настольных игр. К сожалению, для моей активной дочки такие занятия — это очень монотонно и нудно. Но! Лере очень нравится игра “Мемо”. Она развивает память и с ее помощью можно узнать много интересного. Очень советую эту игру для 7-летнего возраста.

Еще с прошлого карантина у нас остался большой запас пазлов, разных настольных игр. К сожалению, для моей активной дочки такие занятия — это очень монотонно и нудно. Но! Лере очень нравится игра “Мемо”. Она развивает память и с ее помощью можно узнать много интересного. Очень советую эту игру для 7-летнего возраста. Работа в огороде. Весна — время пробуждения природы и… огородов. Конечно, это громко сказано, но у нас есть два мини-огорода. Мы выращиваем зелень, огурцы и помидоры. В этом году я решила выделить половину грядок для дочери. Это для того, чтобы воспитывать в ней чувство ответственности, и чтобы она понимала какой это труд — посадить, вырастить и собрать урожай.

Весна — время пробуждения природы и… огородов. Конечно, это громко сказано, но у нас есть два мини-огорода. Мы выращиваем зелень, огурцы и помидоры. В этом году я решила выделить половину грядок для дочери. Это для того, чтобы воспитывать в ней чувство ответственности, и чтобы она понимала какой это труд — посадить, вырастить и собрать урожай. Чтение книг. У меня на повестке дня — привить любовь к чтению. Я в детстве обожала читать, очень хочется помочь с этим и Лере. Моя дочь гиперактивная, поэтому очень нелегко удержать ее внимание при помощи книг. Но, надеюсь, мы справимся!

Надежда Хильская, актриса сериала “Швидка”, НЛО TV Надежда Хильская о карантине с дочерью пресс-служба

У меня уже достаточно взрослый ребенок — дочке Лере 10 лет. Потому, как правило, она сама придумывает, чем ей заняться. И уже не со мной! (смеется). После учебы на дистанционке она обязательно мчится гулять с друзьями во дворе.

Что касается семьи — мы любим поиграть в настольные игры. Например, сегодня мы собираемся с друзьями играть в “Манчкин“: шестеро взрослых и Лера. Причем, играем с ней наравне! С детьми в настольные игры она не любит играть — громит их беспощадно (улыбается).

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