«Евровидение 2021»: Группа Go_A выпустила новую версию конкурсной песни

Представители Украины на «Евровидении 2021», группа Go_A представили обновленную версию хита «Shum», с которым выступят на конкурсе.

В начале февраля было официально объявлено, что группа Go_A выступит на «Евровидение 2021» с песней «Shum» (Шум). А во вторник, 9 марта, представители Украины на песенном конкурсе презентовали обновленную версию уже полюбившегося всем хита.

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Участники коллектива Екатерина Павленко и Тарас Шевченко в эфире «Радіо Промінь» презентовали новый текст песни и показали видеоклип на нее.

Однако не всем пользователям Сети понравился обновленный трек «Shum». Многие отметили в комментариях, что у Go_A получилась не новая версия, а совершенно другая песня.

«Пісня гарна, але ж це зовсім інша пісня, а не “Shum“. У цій, на жаль, і приспіву нема, іноземці не зможуть навіть наспівати. Перша набагато атмосферніша, незвична, там дуже гарно поєднано фолк з рейвом, техно. А ця більше як фолк. Шкода, що повністю замінили»;

«Ой, нет-нет-нет! Первая версия намного ярче!!!! Это же совсем другая песня!!!! Ну нет, пожалуйста!!!🙏🙏🙏🙏»;

«Это что такое... Это не тот Шум, что выиграл отбор. Хотя бы музыку оставили, ладно, слова поменяли, но музыку зачем было менять????»;

«Ця версія також непогана, але таке відчуття наче приспів пропав»;

«Кліп класний, але перша версія ЗНАЧНО краща. Вона так всім сподобалась. Поверніть її...»;

«Цей варіант не має жодних шансів. Потрібно скоротити оригінал», - пишут в комментариях.

Смотрите, как прошла премьере клипа Go_A - «Shum»:

Первый вариант песни Go_A - «Shum»:

Обновленный вариант песни Go_A - «Shum»:

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