Пять современных женщин, с которых можно брать пример

По случаю 8 марта вспоминаем самых влиятельных и успешных женщин современности.

В понедельник, 8 марта во многих странах мира, в том числе и в Украине, отмечается Международный женский день. По случаю праздника Ivona решила рассказать о пяти успешных представительницах прекрасного пола, которые прославились своей целеустремленностью.

Опра Уинфри

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Опра Уинфри - одна из самых знаменитых ведущих не только в США, но и во всем мире. Журнал Forbes неоднократно называл ее самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе и самой влиятельной знаменитостью. Кроме того, она является первой темнокожей женщиной-миллиардером в истории. У Опры есть собственная киностудия, журнал, радио и кабельный телеканал.

Опра Уинфри Getty Images

Сложно поверить, но Уинфри не из богатой семьи, да и состоятельного возлюбленного у нее не было. 67-летняя знаменитость всего достигла сама. Стоит отметить, что Опра известна не только как звезда телевидения, но и как общественный деятель. Ведущая, которая в детстве часто подвергалась насилию, борется за права женщин во всем мире.

Getty Images

Елизавета II

Есть ли в мире хоть один человек, который никогда не слышал о Елизавете II? Представительница династии Виндзор правит в истории Великобритании дольше всех – уже 67 лет. Несмотря на преклонный возраст (21 апреля королеве исполнится 95 лет), она все еще продолжает исполнять свои монаршие обязанности. Хотя, конечно же, некоторые дела пришлось передать детям и внукам.

Елизавета II в день коронации instagram.com/theroyalfamily

В настоящее время Елизавета II является одной из самых известных и влиятельных женщин планеты, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мировой истории. Титул королевы она носит не только в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии, но и еще в семнадцати странах: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу, Ямайке,Ниуэ и Острове Кука.

Елизавета II Getty Images

Лина Костенко

Лина Костенко, которой 19 марта исполнится 91 год, без сомнения является одной из самых популярных украинских поэтесс современности. В начале своего творческого пути Лина Васильевна подвергалась критике советской власти. Несмотря на то, что в 60-х и 70-х годах ее произведения запрещали печатать, писательница продолжала усиленно работать.

Благодаря такой целеустремленности Костенко, у нас с вами появилась возможность читать ее великолепные стихи, романы и поэмы. Отметим, что работы поэтессы перевели на английский, польский, белорусский, эстонский, итальянский, немецкий, словацкий и французский языки.

Лина Костенко с дочерью Оксаной и внучкой Ярославой instagram.com/lina_kostenko.ua

Елена Зеленская

Еще три года назад о Елене Зеленской мало кто знал, а сейчас она считается одной из самых стильных, популярных и влиятельных женщин Украины.

Елена Зеленская instagram.com/olenazelenska_official

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Жена экс-руководителя “Студии Квартал 95“ и нынешнего президента нашей страны уже около года занимается важным вопросом - реформой питания в школах. Первая леди также подписала декларацию “Бизнес без барьеров“, чтобы улучшить условия найма и работы для людей из маломобильных групп. Кроме того, Елена пробует себя в культурной дипломатии. Зеленская занимается оснащением мировых музеев украиноязычными аудиогидами.

Елена Зеленская instagram.com/olenazelenska_official

Оксана Лынив

Оксана Линев не такая известная, как другие женщины в нашем материале. Однако, она несомненно заслужила оказаться в списке. Лынив является одним из ведущих дирижеров Европы. Ранее она была главный диригентом Оперы Граца в Австрии. С августа 2020 года Лынив - приглашенный дирижер Франкфуртской Оперы. А в 2021 году Оксана станет первой женщиной-дирижером, которая выступит на знаменитом Байрейтском фестивале в Германии. Этой чести удостаиваются только самые талантливые музыканты мира!

Оксана Лынив facebook.com/Oksana-Lyniv-conductor-1686502611605668

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