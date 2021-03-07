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День рождения Рэйчел Вайс: ТОП-5 лучших фильмов с именинницей

Комментариев: 1
7 марта знаменитой актрисе Рэйчел Вайс исполняется 51 год.
День рождения Рэйчел Вайс: ТОП-5 лучших фильмов с именинницей
День рождения Рэйчел Вайс: ТОП-5 лучших фильмов с именинницей
Getty Images

В воскресенье, 7 марта, популярная британская актриса Рэйчел Вайс отмечает день рождения. Супруге исполнителя роли Джеймса Бонда, Дэниела Крейга исполняется 51 год.

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Именинница начала карьеру на телевидении и в кино в начале 90-х. В 1992 году она впервые снялась в телефильме “Адвокаты II“. Однако первую популярность ей принесла театральная постановка пьесы “Design for Living“ в 1994 году на сцене театра Gielgud Theatre.

Сейчас Рэйчел является обладательницей “Оскара“, “Золотого глобуса“ и BAFTA. А на ее счету более 50-ти ролей в различных кинолентах. Ivona предлагает вспомнить лучшие фильмы с участием именинницы.

  • Кинодилогия “Мумия“ и “Мумия возвращается“ 

  • “Преданный садовник“

  • “Оз: Великий и Ужасный“

  • “Моя кузина Рэйчел“

  • “Фаворитка“

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Теги: Рэйчел Вайс
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Валера  (аноним)  07.03.2021, 10:50
Оценка:  0
Валера
Что за рейтинг от балды? Константин разве не один из лучших ее фильмов!? Пипец эксперты.
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