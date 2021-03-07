День рождения Рэйчел Вайс: ТОП-5 лучших фильмов с именинницей
В воскресенье, 7 марта, популярная британская актриса Рэйчел Вайс отмечает день рождения. Супруге исполнителя роли Джеймса Бонда, Дэниела Крейга исполняется 51 год.
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Именинница начала карьеру на телевидении и в кино в начале 90-х. В 1992 году она впервые снялась в телефильме “Адвокаты II“. Однако первую популярность ей принесла театральная постановка пьесы “Design for Living“ в 1994 году на сцене театра Gielgud Theatre.
Сейчас Рэйчел является обладательницей “Оскара“, “Золотого глобуса“ и BAFTA. А на ее счету более 50-ти ролей в различных кинолентах. Ivona предлагает вспомнить лучшие фильмы с участием именинницы.
- Кинодилогия “Мумия“ и “Мумия возвращается“
- “Преданный садовник“
- “Оз: Великий и Ужасный“
- “Моя кузина Рэйчел“
- “Фаворитка“
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