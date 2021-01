Звезда сериала "Доктор Кто" Барбара Шелли умерла после заражения COVID-19

Английская актриса кино и телевидения Барбара Шелли, которая наиболее известна своей работой в фильмах ужасов, умерла в возрасте 88 лет. Об этом пишет BBC со ссылкой на агента звезды Томаса Боуингтона.

Сообщается, что Барбара умерла после заражения коронавирусом в одной из больниц, когда приходила на обследования. В конце декабря ее госпитализировали на две недели на лечения COVID-19.

Шелли прославилась благодаря съемках в хоррорах киностудии Hammer Film Productions. Она сыграла в таких картинах, как “Дракула: Князь Тьмы“, “Горгона“ и “Распутин: сумасшедший монах“. Кроме того, Шелли исполнила роль Сорасты в популярном сериале “Доктор Кто“.

I am sad to relay that one of the greatest Hammer stars Barabara Shelley has passed away after a Covid battle. She would have been 89 next month. She made many classics including: The Gorgon (1964), Dracula, Prince of Darkness (1966), Rasputin (1966) & Quatermass & the Pit (1967) pic.twitter.com/8LGDmjmqhY