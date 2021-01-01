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Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун беременна первенцем

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32-летняя актриса Эмма Стоун готовится к рождению первого ребенка.
Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун беременна первенцем
Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун беременна первенцем
Getty Images

Обладательница Оскара за роль Мии Долан в “Ла-Ла-Ленде“, голливудская актриса Эмма Стоун и ее супруг, режиссер шоу “Saturday Night Live“ Дэйв Маккари впервые станут родителями. Об этом сообщает The Daily Mail.

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В качестве доказательств издание опубликовано снимки с недавней прогулки Эммы. Папарацци сняли 32-летнюю актрису 30 декабря на улицах Лос-Анджелеса. На фото Стоун запечатлена в черном наряде, который уже не скрывает ее большой животик.

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Напомним, что Эмма и ее избранник, 34-летний Дэйв Маккари обручились в декабре 2020 года. Сначала влюбленные отменили свадьбу в марте 2020-го из-за коронавируса. Но позже в СМИ появились слухи о тайной свадьбы пары. Однако, Стоун и Маккари официально не подтверждали эту информацию, как и новость о скором пополнении в семье.

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Теги: Эмма Стоун
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Источник: dailymail.co.uk

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