Стало известно, кто представит Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная".

"Мисс Украина Вселенная 2020": Кто стал обладательницей титула missukraineuniverse.com.ua

Во вторник, 8 декабря, было объявлено имя представительницы Украины на предстоящем конкурсе красоты “Мисс Вселенная“. Из-за пандемии коронавируса оргкомитет решил не проводит мероприятие и передал титул “первой вице-мисс Украина Вселенная 2019“, киевлянке Елизавете Ястремской.

Читай также: Полностью обнаженная: Бывшая Леонардо Ди Каприо снялась голой

На сайте и в соцсетях “Мисс Украина Вселенная“ появилось видео, на котором можно увидеть, как прошлогодняя победительница конкурса Анастасия Суббота одевает на голову Елизавете роскошную корону и вручает ей ленту победительницы.

Известно, что Ястремская окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности “Управление персоналом и маркетинг“. Девушка владеет английским и французским языками, изучает немецкий язык. Также она закончила школу телеведущих.

Читай также: Санта Димопулос показала, как отдыхает в Дубае с мужем и годовалой дочерью

Елизавета работает моделью и уже успела побывать на обложках таких журналов как: L'Officiel, Натали, Лиза. В прошлом году девушка выиграла международный конкурс “The Queen of Eurasia 2019“ и создала собственный бренд вечерних платьев и купальников Elza.

"Мисс Украина Вселенная 2020": Елизавета Ястремская missukraineuniverse.com.ua

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса финал конкурса “Мисс Вселенная 2020“ перенесено на первую половину 2021 года.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.