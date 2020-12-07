Алла Костромичева приняла решение, которого не ожидал никто.

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В следующий этап модельного реалити Нового канала должны были пройти четыре девушки. Но ведущая решила иначе

Неделя самоидентификации на проекте «Супер Топ-модель по-украински», который Новый канал показывает по понедельникам, прошла успешно не у всех девушек. В то время, когда Дашу Майстренко назвали лучшей участницей недели, ее подруга Арина Любителева оказалась за шаг до ухода из проекта. Девушка не справилась со съемкой социального видео для будущего поколения — ее подвело крайне плохое знание украинского языка.

Учитывая, что у нас социальный сезон, девушки должны говорить о своей позиции уверенно, вести за собой людей. Это одна из главных черт, которыми должна обладать победительница, — отметила ведущая Нового канала Алла Костромичева. — Вдохновляет ли видео Арины на перемены? Вряд ли.

Кто покинул «Супер Топ-модель по-украински» 7 декабря 2020 года Пресс-служба

Я решила, что на этой неделе «Супер Топ-модель по-украински» не покинет никто. А уже в следующем выпуске Арину и Иру ждет битва за жизнь. Их работа на первом испытании решит, кто продолжит борьбу за победу, а кто отправится домой за шаг до финала, — объяснила ведущая Нового канала.

Работа Иры Мойсак также не полностью удовлетворила экспертов. Так что именно она оказалась в номинации вместе с Ариной. И пока девушки со слезами на глазах и дрожью в коленках ждали вердикт Аллы, она приняла решение, которого не ожидал никто.

Кто покинул «Супер Топ-модель по-украински» 7 декабря 2020 года Пресс-служба

Таким образом, борьбу за победу на проекте продолжили: Арина Любителева, Ира Мойсак, Саша Литвин, Таня Брык и Даша Майстренко. Кто покинет проект — Арина или Ира — узнаете уже в следующем выпуске.

Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!

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