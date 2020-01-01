Эксперты ток-шоу "О чем молчат женщины" отметили, что нельзя оправдывать нездоровый образ жизни бодипозитивом.

"О чем молчат женщины": Как правильно принимать свое тело и что такое бодипозитив Пресс-служба

Любить и принимать себя крайне важно для каждого человека. Даже если вам кажется, что вы не вписываетесь в продиктованные стандарты красоты, вы безусловно красивы и уникальны. Эксперты ток-шоу «О чем молчат женщины» на СТБ рассказали, как правильно принимать свое тело и что такое бодипозитив.

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Бодипозитив — это восприятие и принятие человека таким, какой он есть. Без предубеждений и ярлыков. Человек должен чувствовать себя комфортно и счастливо в своем теле.

Речь идет обо всех людях, которые не могут что-либо в себе изменить — особенности телосложения, заболевания, инвалидность, генетика и так далее. Концепция бодипозитива заключается в том, что любое тело прекрасно.

Эксперты ток-шоу «О чем молчат женщины» настаивают, что главное любить и заботиться о себе и своем теле.

Никакие внешние факторы не должны влиять на ваше решение изменить себя — будь то муж, партнер, родители, друзья или общество

Важно искренне любить себя и свое тело

Принимать себя любой — полненькой, худенькой, со шрамами, с волосами на ногах и в других местах или без волос и так далее

Сдавать анализы и следить за состоянием здоровьем

Если вы хотите сбросить вес, вам с ним некомфортно, то это стоит делать только по собственному желанию.

Ни в коем случае нельзя худеть резко, не мучать свое тело и себя ради ложных идеалов

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Диетолог Светлана Фус уверяет, что важно любить себя и помнить, что избыточный вес, как и недостаток веса, очень опасны для здоровья.

«Вся медицинская общественность мира бьет в колокола и говорит, что избыточная масса тела это инвалидизация. Я не говорю, что мы должны быть одинаковыми, нам нужно стремиться быть лучшими версиями себя. Без болезней, без сахарного диабета, сердечно-сосудистых проблем и так далее. Лишние килограммы дают развиваться тем заболеваниям, которые могли бы и не появиться», — уверяет эксперт.

Существуют медицинские физиологические показатели, утвержденные ВОЗ. Для каждого роста и телосложения есть пограничные нормы веса и средний вес.

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Для сохранения здоровья и продолжительности жизни стоит сохранять свой вес в рекомендованных параметрах. Если объем талии более 80 см — нужно что-то предпринимать и обращаться к специалисту.

«Женщина не оболочка, а сосуд внутри, которого содержится очень многое. То, чем ты себя наполняешь, твоя деятельность, активность, любовь и умения делать что-то полезное и для себя, и для общества — это то, как ты выглядишь», — говорит блогер и актриса «plus size» Маруся Якименко.

Эксперты также отметили, что не нужно быть худой или в теле, нужно быть в норме. Необязательно идти в зал, сидеть на изнурительных диетах, а просто следить за собой, побольше ходить и гулять на свежем воздухе.

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