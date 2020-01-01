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"О чем молчат женщины": Что нужно знать, встречаясь с заключенным

Спецтема: ТВ и телешоу
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Эксперты ток-шоу “О чем молчат женщины“ рассказали, о чем стоит знать, вступая в отношения с заключенным.
"О чем молчат женщины": Что нужно знать, встречаясь с заключенным
"О чем молчат женщины": Что нужно знать, встречаясь с заключенным
Пресс-служба

В Украине более 54 тысяч людей отбывает срок в местах лишения свободы. Очень часто заключенные знакомятся с женщинами “с воли“ и заводят отношения. Эксперты ток-шоу “О чем молчат женщины“ на СТБ рассказали,  о чем стоит знать, вступая в романтическую связь с заключенным.

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На 2020 год в Украине более 54 тысяч находятся местах лишения свободы -  это один  из самых больших показателей в мире в соотношении заключенных к общему количеству населения. Героиня ток-шоу “О чем молчат женщины“ на СТБ Лада уже больше года общается с Владимиром, который отбывает срок. Мужчина засыпает комплиментами и обещает серьезные отношения, но постоянно просит ее отправлять ему деньги. Эксперты помогли девушке взвесить все “за“ и “против“ такого общения с ним.

Главная героиня выпуска Лада
Главная героиня выпуска Лада
Пресс-служба
        

Приглашенный эксперт Андрей Щадило провел в местах лишения свободы  более 11 лет. Он отметил, что большинство мужчин-заключенных пользуются доверием женщин в корыстных целях.

По его словам, среди заключенных используется термин “заочки“ —  это женщины, которые находятся на свободе. У каждого есть по 5-6 так называемых “заочниц“. Они присылают заключенным финансовую помощь, иногда привозят еду и нужные вещи, приезжают на свидания.

“Я знаю много случаев, когда влюбленные женщины продавали квартиры, чтобы помочь мужчине в тюрьме. Вообще есть такие категории отношений в тюрьме —  это зеки с “заочками“, с девушками, имеющими комплексы, или с сотрудницами правоохранительных органов. Все эти истории в 99% заканчивались плачевно“.

Психологи отмечают несколько этапов завоевания “девушек-заочек“.

  • Знакомятся на сайтах знакомств
  • Располагают к себе и вызывает чувство жалости
  • Пытаются влюбить, засыпают вниманием и комплиментами
  • Говорят о финансовых проблемах и просят помочь —  ссылаясь на болезни и необходимость лечения, говорят о возможности выйти досрочно за определенную сумму и так далее.

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Эксперты отметили, что существуют и счастливые браки, однако девушкам нужно быть крайне осторожной на этапе знакомства.

Мужчина-заключенный может иметь серьезные намерения, если:

  • Открыто говорит, по какой статье и за что отбывает срок
  • В каком учреждение и как долго он находится
  • Совершает поступки, а не только говорит красивые слова
  • Не просит у вас никакой помощи, и тем более финансовой

Психолог Влада Березянская отметила, что многих женщин привлекают такие “плохие парни“ из-за событий детстве.

“Девочки, которые подвергались насилию, или выросли в деструктивных семьях, или где была гиперопека более склонны к таким отношениям. Если в детстве был эмоционально отсутствующий холодный отец, то во взрослой жизни девушка найдет привычного мужчину. Мы найдем того, кого привыкли видеть в детстве“.

Но не все девочки, у которых был, скажем так, отсутствующий отец будут обязательно заводить отношения с плохими парнями, в том числе и заключенными. Важно быть крайне внимательной, прежде чем вступить в отношения с заключенным.

После дискуссий экспертов Лада решила разорвать отношения с Владимиром, так как сомневалась в его намерениях, а он не торопился ее сомнения развеять.

Смотрите премьерные выпуски “О чем молчат женщины“ на СТБ каждую среду в 19:00!

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Теги: О чем молчат женщины, отношения с заключенным
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Источник: Ivonа bigmir)net

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