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Мимимишность зашкаливает: Милла Йовович показала первые шаги 9-месячной дочери

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Милла Йовович очаровала Сеть новым видео с малышкой Ошин.
Мимимишность зашкаливает: Милла Йовович показала первые шаги 9-месячной дочери
Мимимишность зашкаливает: Милла Йовович показала первые шаги 9-месячной дочери
instagram.com/millajovovich

Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович, которая в начале февраля в третий раз стала мамой, поделилась трогательным роликом с младшей дочерью.

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На своей странице в Инстаграм 44-летняя кинозвезда разместила домашнее видео, где 9-месячная малышка Ошин делает первые шаги. На кадрах можно увидеть, как Милла сидит на полу и приманивает девочку к себе ярким мячиком. Ошин некоторое время держится за диван, но позже шагает к звездной маме.

И это официально! Девочка Оси теперь умеет ходить“, - написала Йовович.

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Теги: Милла Йовович
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Источник: ivonа bigmir)net

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