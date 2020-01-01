Мимимишность зашкаливает: Милла Йовович показала первые шаги 9-месячной дочери

Милла Йовович очаровала Сеть новым видео с малышкой Ошин.

Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович, которая в начале февраля в третий раз стала мамой, поделилась трогательным роликом с младшей дочерью.

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На своей странице в Инстаграм 44-летняя кинозвезда разместила домашнее видео, где 9-месячная малышка Ошин делает первые шаги. На кадрах можно увидеть, как Милла сидит на полу и приманивает девочку к себе ярким мячиком. Ошин некоторое время держится за диван, но позже шагает к звездной маме.

И это официально! Девочка Оси теперь умеет ходить“, - написала Йовович.

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