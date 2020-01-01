Победитель "Танців з зірками 2020" Женя Кот рассказал, как пережил измену возлюбленной.

Женя Кот рассекретил, с кем ему изменяла бывшая девушка instagram.com/kot_jenya

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В программе “Зірковий шлях“ на канале “Украина“ хореограф Женя Кот рассказал об изменах своей бывшей девушки. В свое время Женя Кот мечтал создать семью с танцовщицей Мариам Туркменбаевой. Они познакомились на популярном танцевальном шоу и даже победили в одном из его сезонов. Но, по словам героя программы, в течение трех лет часто ссорились. И однажды Женя понял, что девушка ему изменила.

«На тот момент она начала отношения в группе Quest Pistols, – сказала Женя Кот в интервью и добавил: – Я не буду говорить имя этого человека“.

В программе “Зірковий шлях“ журналисты знали, с кем именно встречалась девушка известного хореографа, и назвали его имя – Антон Савлепов. Женя Кот это подтвердил.

“Не удержали кое-что в штанах, – сказал Кот, – могу только так на это посмотреть“.

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Однажды, когда Женя Кот передавал Мариам через Антона Савлепова подарок, то сказал, что у них отношения. Но слова Жени не остановили ни Савлепова, ни любимую девушку.

“Мне приснилось их совокупление, – сказал герой программы “Зірковий шлях“. – Когда Мариам вернулась, я ей рассказал, как все было. Она ответила: “Да, это так“.

И даже узнав об измене, он готов был на тот момент ей все простить. Но Мариам уехала на концерт, а когда вернулась, то собрала вещи и ушла.

“Мариам рассказала мне потом, что Савлепов ее подставил и все-таки остался с женой, – поделился Женя Кот в интервью для канала “Украина“. – Жена Антона тоже знала об измене“.

Женя Кот пытался забыться с помощью алкоголя и секса на одну ночь.

“Я ходил в загул пару раз, – признался герой программы “Зірковий шлях“. – Причем загул был очень сильным“.

Хореограф признался, что ему тогда было довольно тяжело. Но вскоре он встретил девушку, которая стала его женой.

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