Ідеї для новорічних подарунків, які "не б'ють" по гаманцю

Розповідаємо чому техніка Esperanza - ідеальний вибір для сюрпризу «під ялинку».

Новорічні свята - час дарувати радість близьким. Часто вибір приємних сюрпризів стає величезною проблемою. Завжди можна відкласти це рішення і, в останній момент, подарувати коробку цукерок, але передбачливі та економні купляють подарунки заздалегідь. Але, не тільки китайські товари можуть потрапити в якості подарунку під ялинку. Останнім часом в Україні стала з'являтися техніка польського виробника Esperanza. Продукція цієї компанії швидко знайшла своїх прихильників, оскільки відрізняється від «Китаю» європейською надійністю і високою якістю, а використані при виробництві матеріали є кращими ніж у виробників з Піднебесної. Впевненість виробника в своїх товарах дозволяє виставляти гарантійні терміни в два рази більше загальноприйнятих стандартів. Українському споживачеві, який шукає якісну продукцію за помірну ціну, Esperanza пропонує широкий вибір гаджетів які задовільнять навіть самих примхливих.

Кожному свій подарунок

Для батьків гарним подарунком буде кухонна техніка для приготування смачних сімейних страв. Старше покоління цінує в кухонних помічниках надійність і простоту використання. При виборі подарунка варто звернути увагу на блендери або бутербродниці які є в переліку продукції Esperanza. Ці гаджети дуже зручні у використанні і підійдуть навіть тим, хто ще не звик використовувати таку техніку під час готування Модельний ряд блендерів та бутерборниць від Esperanza дуже великий тому можна знайти пристрій на будь-який смак.

У подарунок для молодої сім'ї можна презентувати електрогриль або подрібнювач для спецій. Наприклад, електроперечниця Esperanza EKP001B представляється в різних кольорах - в залежності від того, який колір краще виглядатиме на кухні у нових господарів.

Для подруги, яка захоплюється зміною образів, хорошим подарунком стане нова модель плойки-гофре Esperanza Hair Curler, що дозволяє з легкістю створити вражаючий об’єм навіть для самого довгого волосся, за кілька хвилин. Прилад має спеціальне керамічне покриття, яке не завдає шкоди структурі волосся, і зручне розташування нагрівальних елементів, що адаптуються до волосся незалежно від їх товщини.

У подарунок молодим батькам можна підібрати недорогу кліматичну техніку, яка допоможе їм створити в будинку безпечні кліматичні умови для дитини. Наприклад, очищувач повітря Air Purifier EHP005 від Esperanza - це сучасний пристрій який має функцію іонізації повітря. За допомогою цієї функції пристрій здатний видалити до 98% забруднюючих речовин та пилу, а також очистити повітря від бактерій і вірусів.

Підлітка, або чоловіка, який захоплюється PC-іграми порадує геймпад - у Esperanza є як стандартні (аналогові), так і бездротові моделі. А для любителя гоночних ігор – можна придбати кермо з ефектом повного занурення.

Хорошим подарунком в будь-який час залишається набір комп'ютерної периферії. Зручна комп'ютерна миша, клавіатура і навушники можуть вчасно врятувати важливу розмову, проєкт або робочий день.

Для себе коханої. На свята хочеться побалувати і себе чимось оригінальним. Для цього добре підійде б'юті-техніка, що дозволяє вивести догляд за собою на професійний рівень, не виходячи з дому. У Esperanza є кілька моделей щіточок для очищення і масажу шкіри обличчя. Так, Esperanza Face Cleaner дуже ефективно очищає шкіру, з легкістю видаляє залишки макіяжу, і глибоко очищує пори. Згідно з дослідженнями, проведеними в Польщі, її використання запобігає сухості шкіри, видаляє мертві клітини і уповільнює процес старіння.

Про гарантію і де придбати «подарунки» Esperanza

На жаль, українці рідко звертають увагу на гарантію товару. Ми звикли, що у великих компаній є лише столичний гарантійний центр, і звернутися до нього, часто - ще та морока. У Esperanza є мережа авторизованих сервісних центрів по всій Україні. На пристрої бренду надається унікальний сервіс для кінцевих споживачів! Клієнтам не потрібно чекати ремонту пристрою, досить відразу, за 30 хвилин, отримати технічний висновок у сервісному центрі і забрати новенькі пристрої в точці продажу. Офіційним дистриб'ютором фірми в Україні є найбільший в країні постачальник електроніки та побутової техніки MTI hi-tech дистрибуція.

Оцінити якість приладу за відгуками покупців, порівняти його технічні характеристики з аналогами простіше за все в Інтернеті. Магазини, де можна знайти техніку Esperanza: Rozetka Фокстрот, Ельдорадо, Епіцентр, Алло і Elmir. А потримати майбутній подарунок в руках і ретельно оглянути його, можна в зручних для споживача фізичних магазинах: Ельдорадо, Епіцентр, Алло, Фокстрот, Мобіжук і Brain, попередньо уточнивши наявність товару.