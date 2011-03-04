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День рождения Шарлиз Терон: ТОП-30 самых стильных выходов актрисы

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7 августа обладательница "Оскара" Шарлиз Терон отмечает 46-летие.
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
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Сегодня, 7 августа, свой день рождения отмечает талантливая голливудская актриса родом из ЮАР Шарлиз Терон. Обладательнице “Оскара“ исполняется 46 лет.

Именинница является одной из самых востребованных актрис мира. Шарлиз прославилась в конце 1990-х годов после выхода фильмов “Два дня в долине“, “Могучий Джо Янг“, “Адвокат дьявола“ и “Правила виноделов“.

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За роль серийной убийцы Эйлин Уорнос в фильме “Монстр“ Терон получила премию “Оскар“. Отметим, что она была первой из родившихся в Африке, кто удостоился этой престижной награды. Кроме того, Шарлиз является обладательницей премий “Золотой глобус“, “Сатурн“, “Серебряный медведь“ и Премии Гильдии киноактеров США. А в 2005 году она получила именную звезду на голливудской “Аллее славы“.

В честь Дня рождения Шарлиз Терон Ivona собрала 30 самых стильных и модных выходов знаменитой актрисы с красной дорожки. Смотрим!

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Теги: Шарлиз Терон
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Источник: Ivоna bigmir)net

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