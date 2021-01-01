Блейк Лайвли в сенсационном наряде вернулась на ковровую дорожку
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Вчера вечером в Нью-Йорке состоялась громкая премьера фильма “Главный герой“ с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Естественно, посетила мероприятие и Блейк Лайвли, которая пришла поддержать мужа. Стоит отметить, что для звездных супругов - это первый совместный выход на ковровую дорожку после продолжительного карантина.
Блейк произвела настоящий фурор своим нарядом, выбрав блестящее платье Prabal Gurung, усыпанное розовыми пайетками. Актриса сделала ставку на эффектный материал, ошеломительные вырезы на талии и открытую спину. Удачным завершением образа стали изящные серьги и собранные волосы в хвост.
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