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Блейк Лайвли в сенсационном наряде вернулась на ковровую дорожку

Актриса поддержала своего мужа Райана Рейнольдса на премьере его нового фильма - "Главный герой".
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
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Вчера вечером в Нью-Йорке состоялась громкая премьера фильма “Главный герой“ с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Естественно, посетила мероприятие и Блейк Лайвли, которая пришла поддержать мужа. Стоит отметить, что для звездных супругов - это первый совместный выход на ковровую дорожку после продолжительного карантина.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
GettyImages

Блейк произвела настоящий фурор своим нарядом, выбрав блестящее платье Prabal Gurung, усыпанное розовыми пайетками. Актриса сделала ставку на эффектный материал, ошеломительные вырезы на талии и открытую спину. Удачным завершением образа стали изящные серьги и собранные волосы в хвост.

Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
GettyImages

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Теги: Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс
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Источник: ivonа bigmir)net

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