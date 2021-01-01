Блейк Лайвли в сенсационном наряде вернулась на ковровую дорожку

Актриса поддержала своего мужа Райана Рейнольдса на премьере его нового фильма - "Главный герой".

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Вчера вечером в Нью-Йорке состоялась громкая премьера фильма “Главный герой“ с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Естественно, посетила мероприятие и Блейк Лайвли, которая пришла поддержать мужа. Стоит отметить, что для звездных супругов - это первый совместный выход на ковровую дорожку после продолжительного карантина.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс GettyImages

Блейк произвела настоящий фурор своим нарядом, выбрав блестящее платье Prabal Gurung, усыпанное розовыми пайетками. Актриса сделала ставку на эффектный материал, ошеломительные вырезы на талии и открытую спину. Удачным завершением образа стали изящные серьги и собранные волосы в хвост.

Блейк Лайвли GettyImages

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