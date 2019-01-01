Неоновый бикини и невозможные ботфорты: Ирина Шейк отдыхает на Ибице
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Ирина Шейк улетела в Европу на каникулы ради лучшего друга - креативного директора Burberry Рикардо Тиши. Сначала он с размахом отметил День рождения на итальянском побережье, а вскоре продолжил отпуск на Ибице, где Ирина так же составила ему компанию.
Фотокарточки из отпуска Шейк в Инстаграме по большей части включают еду - от паэльи с креветками до салата с помидорами. И лишь один кадр демонстрирует сенсационный эффект средиземноморской диеты. Ирина позирует в невероятном крошечном неоново-зеленом бикини и широких ботфортах Burberry.
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