Шарлиз Терон призналась, что ее били в детстве
Оскароносная актриса Шарлиз Терон шокировала публику воспоминаниями о своем нелегком детстве. Голливудская звезда откровенно рассказала, что ее часто била собственная мать.
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В интервью Urbanette Шарлиз вспомнила, что ее мама Герда могла дать ей пощечину за непослушание, или же ударить тем предметом, который попадал ей под руку в такие моменты. Однако сама звезда не осуждает такие методы воспитания и даже благодарит родительницу.
Именно родители сделали из меня личность. Моя мама дисциплинировала меня. Сегодня такие методы воспитания в Америке невозможны, потому что ее посадят в тюрьму. Для меня это грустно. Но я помню, что действительно заслуживала таких наказаний, – отметила Шарлиз Терон.
Она добавила, что никогда не обвиняла маму за такое агрессивное поведение. В конце спора Шарлиз признавала свою вину и приходила к ней с извинениями.
Я никогда не говорила: “Боже, это так несправедливо“. Я наоборот подходила к ней и извинялась, потому что знала, что была неправа, – добавила она.
Напомним, что недавно Шарлиз Терон вывела сына на прогулку в розовом купальнике.
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