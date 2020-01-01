Надежда Матвеева раскрыла подробности нового сезона Невероятной правды о звездах

Надежда Матвеева рассказала, почему стоит смотреть Невероятную правду о звездах.

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1 августа в 9:30 на СТБ состоится премьера нового сезона проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах». Его ведущие, Надежда Матвеева и Григорий Решетник, продолжат раскрывать зрителям самые сокровенные тайны украинских и голливудских знаменитостей. Надежда рассказала, чем будет особенный новый сезон!

В новом сезоне «Невероятной правды о звездах» зрители увидят разноплановые рубрики о топовых знаменитостях. Ведущие заглянут в самые потайные уголки их жизни – домой, за кулисы, в личные отношения и даже в сумочку. Во второй части программы – развернутый сюжет с откровениями селебрити.

Ведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник Пресс-служба СТБ

Надежда Матвеева уверяет, что не только команда проекта ждала нового сезона, но и сами звезды – чтобы поделиться самыми актуальными новостями!

«К новому сезону я приступила с предвкушением интересных событий, новостей и действительно невероятной правды о звездах, которую зрители узнают вместе с нами. Я очень рада, что мы возвращаемся с премьерными выпусками. Уверена, что людям сейчас нужны хорошие новости, которые воодушевляют, раскрывают секреты жизни и успеха, – все то, что есть в нашей программе.

Я знаю, что и звезды, как наша команда, с радостью возвращаются в эфир и готовы рассказывать о себе что-то невероятное, но обязательно правдивое. Поэтому я убеждена, что мы посмотрим на жизнь известных людей со всех сторон и обязательно найдем то, чего раньше не знали. И то, что будет интересным и полезным для наших зрителей. Не пропустите премьеру, встретимся в субботу в эфире СТБ», - рассказывает телеведущая.

Смотрите премьеру нового сезона «Невероятной правды о звездах» с 1 августа по субботам в 9:30 на СТБ!

Ранее продюсер “Танців з зірками“ рассекретил, что звезды получают гонорары за участие.

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