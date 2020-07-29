Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Шэрон Стоун с макияжем и без: Как выглядит 62-летняя звезда "Основного инстинкта"

Комментариев: 1
Звезда добавила свежие фото и намекнула на возвращение ко съемкам .

Шэрон Стоун с макияжем и без: Как выглядит 62-летняя звезда
Шэрон Стоун с макияжем и без: Как выглядит 62-летняя звезда "Основного инстинкта"
instagram.com/sharonstone

Читай также: Женщина-кошка на карантине: Как сейчас выглядит 31-летняя Зои Кравиц

Культовая актриса Шэрон Стоун, которая после роли опасной соблазнительницы в картине “Основной инстинкт“ надолго приобрела славу главной секс-бомбы Голливуда, показала свежие фото.

В Инстаграм 62-летняя звезда добавила сразу несколько снимков, на которых появилась с макияжем и без.

Так, в рамках популярного челленджа в поддержку женщин #WomenSupportingWomen, звезда высталвила черно-белое селфи, на котором появилась с мокрыми растрепанными волосами и совершенно без мейкапа.

Давайте поддерживать друг друга, - подписала фото звезда.

Шэрон Стоун с макияжем и без: Как выглядит 62-летняя звезда
Шэрон Стоун с макияжем и без: Как выглядит 62-летняя звезда "Основного инстинкта"
instagram.com/sharonstone

Читай также: Илон Маск вызвал на дуэль Джонни Деппа: Что не поделили звезды

На другом снимке, который запостила Шэрон, она позирует по грудь в воде. На звезде - мокрая черная кофта с капюшоном, а на лице - легкий грим.

Работа, - коротко подписала фото звезда.

Шэрон Стоун с макияжем и без: Как выглядит 62-летняя звезда
Шэрон Стоун с макияжем и без: Как выглядит 62-летняя звезда "Основного инстинкта"
instagram.com/sharonstone

Поклонники в комментариях похвалили снимки и забросали Шэрон вопросами о новом проекте, на который она намекнула вторым фото.

Ранее мы писали, что аккаунт Шэрон Стоун удалили с сайта знакомств. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​

Поделись:
Теги: Шэрон Стоун, Основной инстинкт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Василий-Пупкин    29.07.2020, 18:41
Оценка:  0
Василий-Пупкин
я бы вдул
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь