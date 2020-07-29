Звезда добавила свежие фото и намекнула на возвращение ко съемкам .

Шэрон Стоун с макияжем и без: Как выглядит 62-летняя звезда "Основного инстинкта" instagram.com/sharonstone

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Культовая актриса Шэрон Стоун, которая после роли опасной соблазнительницы в картине “Основной инстинкт“ надолго приобрела славу главной секс-бомбы Голливуда, показала свежие фото.

В Инстаграм 62-летняя звезда добавила сразу несколько снимков, на которых появилась с макияжем и без.

Так, в рамках популярного челленджа в поддержку женщин #WomenSupportingWomen, звезда высталвила черно-белое селфи, на котором появилась с мокрыми растрепанными волосами и совершенно без мейкапа.

Давайте поддерживать друг друга, - подписала фото звезда.

Шэрон Стоун с макияжем и без: Как выглядит 62-летняя звезда "Основного инстинкта" instagram.com/sharonstone

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На другом снимке, который запостила Шэрон, она позирует по грудь в воде. На звезде - мокрая черная кофта с капюшоном, а на лице - легкий грим.

Работа, - коротко подписала фото звезда.

Шэрон Стоун с макияжем и без: Как выглядит 62-летняя звезда "Основного инстинкта" instagram.com/sharonstone

Поклонники в комментариях похвалили снимки и забросали Шэрон вопросами о новом проекте, на который она намекнула вторым фото.

Ранее мы писали, что аккаунт Шэрон Стоун удалили с сайта знакомств.

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