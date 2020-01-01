Жена Григория Решетника беременна.

Ведущий "Холостяка" в третий раз станет отцом - фото instagram.com/grisha_reshetnik

Украинский телеведущий и диктор Григорий Решетник поделился с поклонниками радостной новостью. Он и его супруга Кристина готовятся к появлению третьего ребенка.

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О том, что ведущий “Холостяка“ вновь станет отцом стало известно в пятницу, 9 июля. На своей странице в Инстаграм Григорий разместил свежее семейное фото с супругой и двумя сыновьями. На снимке Кристина в розовом платье продемонстрировала округлившийся животик. Пол будущего ребенка пара пока не сообщила. Известно лишь то, что на следующей неделе супруги отправятся на УЗИ, где смогут точно узнать пол.

Сыновья ведущего очень обрадовались. И Дима, и Ваня уже полюбили будущего братика или сестричку. Решетники признались, что некоторое время скрывали эту новость от детей, однако вскоре пришлось рассказать. Кристина отметила, что мальчики приняли это событие с радостью и даже помогали прикрывать животик на фото.

“Нас не зупинити 🍼😄❤️“, - забавно подписал кадр Решетник.

Ведущий "Холостяка" в третий раз станет отцом скриншот

Пользователи Сети поздравили звездное семейство с грядущим пополнением.

Щиро вітаю всю вашу родину !!!Це дуже крута новина😍 Ви для мене приклад справжньої щасливої родини, тому поповнення лише покращить ситуацію!)

Красавчики, поздравляю, молодцы❤️

Поздравляю 👏очень крутая новость🔥

Вауууу!!! Кайф!!! Я вас вітаю😍

Aaaaaaa!!!!ОЦЕ НОВИНА 💜😍😍😍ВІТАЮ !!!

👏👏👏🙏как здорово!!! Поздравляю от всей души вашу прекрасную семью!!!🌹

Урааа🔥Вітаємо😍Радіємо😍

Давайте вже дівчинку😊👼

Такие счастливые😍💕

Ранее Григорий Решетник признался, что влюбился в будущую жену за несколько часов.

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