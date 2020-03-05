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Когда дети спят: ведущий "Холостяка" показал, как развлекается с женой на пляже

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Григорий Решетник поделился роликом с отпуска на Мальдивах.
Когда дети спят: ведущий "Холостяка" показал, как развлекается с женой на пляже
Когда дети спят: ведущий "Холостяка" показал, как развлекается с женой на пляже
instagram.com/grisha_reshetnik

Ведущий популярного реалити-шоу “Холостяк“ Григорий Решетник продолжает делиться с поклонниками снимками с отдыха. 36-летняя знаменитость вместе с женой Кристиной и сыновьями Иваном и Дмитрием отправился в отпуск на Мальдивы. 

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На днях артист решил поднять своим фанам настроение и опубликовал в Инстаграм позитивный ролик. На видео Решетник вместе с супругой зажигательно танцуют на пляже под песню Дженнифер Лопес “Let's get loud“. Григорий был одет в белую футболку и голубые шорты, а Кристина позировала перед камерой в желтом купальнике.

“Коли діти сплять 😁 Ексклюзивно тільки для вас! Давайте сміятись і танцювати разом 💃🏻🤷🏻‍♂️ #танцующиерешетники“, -подписал публикацию ведущий.

Напомним, ранее ведущий “Холостяка“ Григорий Решетник показал архивное фото со свадьбы

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Теги: Григорий Решетник
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Источник: Ivona bigmir)net

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IrenaSH    06.03.2020, 10:50
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