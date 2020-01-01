Популярный телеведущий рассказал о знакомстве со своей женой.

Читай также: Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от Сергея Притулы

За кулисами шоу «Кто против блондинок?» романтичный ведущий рассказал, как относится к блондам, и на что обращает внимание при знакомстве с женщинами

Телеведущий Григорий Решетник обвинил светловолосых красоток в своем проигрыше в шоу «Кто против блондинок?» Что же такого натворили девушки? Вроде бы игра была по правилам – два раунда вопросов и баттлы.

– Надо было, чтобы у девушек были меньше декольте и длиннее юбки, – говорит телеведущий. – Тогда играл бы лучше. Я такой человек, который любит любоваться женской красотой. Вот и залюбовался, забыв все ответы. А еще рядом длинноногая Леся. Честно говоря, я завелся сразу, поэтому и первые ответы были неправильными.

Григорий Решетник влюбился в будущую жену за несколько часов Пресс-служба

– Они такие талантливые, – признался Григорий Новому каналу за кулисами шоу. – После игры я понял, что стереотип о невежественных блондах – ложный. Да и вообще, считаю, что цвет волос не имеет значения. Ведь всегда можно перекраситься (улыбается).

Что ж, потом сердце романтика все же растаяло, и он признался, что даже рад победе блондинок.

Григорий Решетник влюбился в будущую жену за несколько часов Пресс-служба

– С Кристиной мы познакомились на работе, – говорит Гриша. – Однажды, когда у нее было ночное дежурство на канале, я пригласил ее на встречу. Мы пообщались в ночном ресторане, и под утро я снова отвез ее на работу. За те несколько часов успел разглядеть все черты ее характера. И понял, что хочу с ней видеться чаще. С тех пор – всегда вместе!

А еще телеведущий рассказал, на что он обратил внимание при знакомстве со своей будущей женой.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк вспомнила о своем первом поцелуе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.