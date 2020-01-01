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Продюсер "Танців з зірками" рассекретил, что звезды получают гонорары за участие

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Сколько платят артистам за участие в танцевальном проекте.
Продюсер "Танців з зірками" рассекретил, что звезды получают гонорары за участие
Продюсер "Танців з зірками" рассекретил, что звезды получают гонорары за участие
instagram.com/tanci1plus1

Продюсер развлекательных шоу канала 1+1 Владимир Завадюк принял участие в программе Анатолия Анатолича “Зе Интервьюер“. Во время беседы с ведущим Владимир раскрыл один из секретов проекта “Танці з зірками“.

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По словам мужчины, звезды, которые принимают участие в шоу, получают гонорары. Однако какую сумму платят украинским знаменитостям в “Танцах“, Завадюк не рассекретил.

“Это коммерческая информация. Но у нас существуют разные договоренности с разными артистами. Это зависит и от статуса артиста, и от того, что он может дать нашему шоу. С некоторыми мы работаем на бартерной основе. Наша стар-группа, финансовый отдел, исполнительные продюсеры и я делаем все возможное, чтобы договориться максимально выгодно для проекта и для артистов, дабы они понимали, что мы получаем от этого шоу, и что они получают от шоу“, - поделился Завадюк.

Напомним, ранее Влад Яма впервые рассказал, как Могилевская попала в “Танцы со звездами“.

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Теги: владимир завадюк, Танцы со звездами, Танці з зірками
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Источник: Ivona bigmir)net

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