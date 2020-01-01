"Супер Топ-модели по-украински": Ответы на самые популярные вопросы об участницах

Настоящие фаны “Супер Топ-модель по-украински“ (Новый канал), которые внимательно следят за нашими новостями, соцсетями девушек и экспертов, уже вычислили всю двадцатку участниц Суперсезона. Конечно, по открытой части голосования на сайте Нового канала можно было предугадать участниц проекта, но финальный список оставался секретом до первого съемочного дня не только для зрителей, но и для экспертов. Алла Костромичева, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк рассказали, с кем из девушек больше всего хотят поработать, кого они были рады видеть, а чье появление немного испортило праздничное настроение.

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Вопрос №1: За кого болеет Алла?

Ведущая “Супер Топ-модель по-украински“ призналась, что открытием вечера лично для нее стала любимица зрителей, одна из самых запоминающихся участниц всех сезонов реалити – Ира Ротар:

– От Иры я ожидала того достаточно невысокого уровня работы, на котором она была в конце третьего сезона “Супермодель по-украински“, – рассказала ведущая Нового канала. – Но Ира сумела меня приятно удивить, она действительно очень изменилась, и мне не пришлось краснеть за ее дефиле перед суперэкспертом! И это очень приятно, виден прогресс, заметно, что она не тратила время зря – есть перемены внешние и внутренние.

Ира Ротар Пресс-служба

Но не все так порадовали Аллу, как Ира Ротар. Некоторые девушки, наоборот, разочаровали с первой секунды появления на подиуме:

– Разочарованием стали Аня Сулима и Лиза Доронько, точнее то, в каком состоянии находятся их фигуры. Тем более, что девушки не вчера узнали, что за них активно голосуют и они проходят в Суперсезон, – добавила Алла Костромичева. – Для меня это было показателем отношения к проекту. И если у Ани проблемы со здоровьем, я это понимаю, хотя можно было бы набрать мышечную массу и поддерживать тело в тонусе, то в случае с Лизой мне вообще непонятно, почему она пришла к нам в такой форме. В этом плане меня порадовала Марго из последнего сезона “Топ-модели по-украински“. Она в хорошей форме – пропали щечки, волосы ухожены. Она сейчас выглядит как модель, цепляет взгляды, мне было приятно на нее посмотреть!

Лиза Доронько Пресс-служба

Вопрос №2: Будет ли подсуживать Никитюк?

Порадовало появление Марго Верховцевой и самого строгого эксперта – Сергея Никитюка:

- Мне очень понравилось, как выглядит Марго! – заявил Сергей Новому каналу. – А вот в целом в моем понимании двадцатка была бы несколько другой. Я бы не собирал 20 девушек, выбрал бы меньше, и исключительно за их достижения. Но, если честно, другого от голосования и не ожидал: тут вопрос по каким критериям выбирать – есть народная любовь, есть профессиональные качества, и это не всегда равно. Но, в целом, все девушки, которых я считал достойными, попали в проект, так что я доволен.

Марго Верховцева Пресс-служба

В Суперсезон прошли сразу три модели, который работают в агентстве Сергея – Арина Любителева, Даша Майстренко и Саша Литвин. И хотя некоторые зрители уже начали рассуждать в комментариях, что, мол, эксперт будет подсуживать “своим“, сам Никитюк уверен – его моделям будет в разы сложнее, чем остальным:

– На Арине, Даше и Саше – двойная ответственность! Двойной груз, ведь они теперь представляют еще и мое имя, помимо своего.

Даша Майстренко Пресс-служба

А вот Соня Планидюк призналась, что у нее пока особых фавориток в двадцатке нет – она с нетерпением ждет, чтобы поработать с каждой участницей:

– Мне, если честно, искренне интересны в работе все модели. Например, Алла Костромичева – есть такая девушка, очень интересно с ней поработать, – смеется fashion-фотограф. – Не хочу строить никаких ожиданий: у всех слишком разный путь, они все из разных годов, разных сезонов и у всех разные обстоятельства, поэтому могу сказать, что плюс-минус с равным интересом мне хочется “покрутить“ каждую!

Вопрос №3: Почему нет Маремухи и Рудой?

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Несмотря на то, что двадцатка участниц “Супер Топ-модель по-украински“ - невероятно яркая и состоит из зрительских фавориток разных сезонов, некоторых участниц, занимавших высокие позиции в голосовании, в проекте, к сожалению, не будет. Вика Маремуха, Дарина Герасимчук, Лена Феофанова, Настя Рудая и Юля Дыхан не рискнули вновь вернуться в модельную битву и встретиться с конкурентками лицом к лицу. Безусловно, это расстроило не только зрителей, но и экспертов. Алла Костромичева призналась, что очень хотела увидеть на подиуме еще нескольких девушек:

– На проект пришли те, кто ради победы в Суперсезоне модельного реалити готов поставить на кон абсолютно все. Поэтому не могу сказать, что именно такой была моя идеальная двадцатка, - заявила ведущая Нового канала. – Мне не хватило Юли Дыхан – она могла бы побороться в этом сезоне! Юля выглядит очень здорово, ее любят, ее ждали. Но по личным причинам она отказалась – из-за отношений, в первую очередь, из-за того, что в Польше она построила уже новую жизнь. Что касается Насти Рудой – она заняла первое место в голосовании на сайте Нового канала. С ней не общалась, но насколько понимаю, у нее свой бизнес, который она только начала строить, и не готова оставить его на несколько месяцев без присмотра. Да, мне ее не хватило в двадцатке – у Насти есть харизма, игривость, легкость, флирт, которого, мне кажется, у нас в проекте не хватает, и она могла бы восполнить этот пробел.

Как бы там ни было, двадцатка сформирована, и прямо сейчас участницы “Супер Топ-модель по-украински“ уже борются за звание победительницы сезона звезд. Каждая из девушек прошла непростой путь и готова идти за мечтой, которую однажды упустила. Кто докажет, что достоин оказаться в финале Суперсезона модельного реалити, а кто опустит руки при первых трудностях, смотрите на Новом канале осенью 2020!

Напомним, ранее Алла Костромичева призналась, что хочет изменить в своей внешности.

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