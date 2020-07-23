Известная фешн-фотограф засветила грудь в пикантном наряде
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Известная фешн-фотограф Соня Плакидюк, к творчеству которой частенько прибегает украинская секс-бомба Даша Атсафьева, и сама не прочь показать горячий образ.
На новых фото в Инстаграм Соня засветилась в весьма откровенных аутфитах. Так, в кадре Плакидюк примерила бандажное платье, подчеркнувшее пышную грудь и талию знаменитости.
Кроме того, Соня появилась на публике в ярком образе "развратной" диснеевской принцессы, надев пышное платье с очень глубоким декольте.
Выступаю по альтернативным диснеевским принцессам🎬🐇 Вам какую? #стму #тмпу #смпу, - написала фотограф.
Такой сексуальный look Соня примерила для премьеры нового сезона шоу “Топ-модель по-украински“.
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Ранее мы писали, что Соня Плакидюк показала голое фото Атсафьевой.
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