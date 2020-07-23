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Известная фешн-фотограф засветила грудь в пикантном наряде

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Соня Плакидюк блеснула в образе "диснеевской принцессы" на съемках Топ-модели по-украински.

Известная фешн-фотограф засветила грудь в пикантном наряде
Известная фешн-фотограф засветила грудь в пикантном наряде
instagram.com/moi_sofism

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Известная фешн-фотограф Соня Плакидюк, к творчеству которой частенько прибегает украинская секс-бомба Даша Атсафьева, и сама не прочь показать горячий образ.

На новых фото в Инстаграм Соня засветилась в весьма откровенных аутфитах. Так, в кадре Плакидюк примерила бандажное платье, подчеркнувшее пышную грудь и талию знаменитости.

Кроме того, Соня появилась на публике в ярком образе "развратной" диснеевской принцессы, надев пышное платье с очень глубоким декольте.

Выступаю по альтернативным диснеевским принцессам🎬🐇 Вам какую? #стму #тмпу #смпу, - написала фотограф.

Известная фешн-фотограф засветила грудь в пикантном наряде
Известная фешн-фотограф засветила грудь в пикантном наряде
instagram.com/moi_sofism

Известная фешн-фотограф засветила грудь в пикантном наряде
Известная фешн-фотограф засветила грудь в пикантном наряде
instagram.com/moi_sofism

Такой сексуальный look Соня примерила для премьеры нового сезона шоу “Топ-модель по-украински“. 

Ранее мы писали, что Соня Плакидюк показала голое фото Атсафьевой.

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Теги: Соня Плакидюк, сексуальный образ, наряды звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  28.07.2020, 19:21
Оценка:  +1
pусский
Нееа, Ариэль не была такой блядиной!
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