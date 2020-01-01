Ведущая Топ-модели по-украински рассказала, за что чаще всего ее критикуют хейтеры .

Алла Костромичева призналась, что хочет изменить в своей внешности Пресс-служба

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Ведущая «Топ-модели по-украински» (Новый канал) рассказала Маше Ефросининой, как относится к самой обсуждаемой черте ее лица

Алла Костромичева — не только ведущая проекта «Топ-модель по-украински», который выпускает Новый канал, но и всемирно известная украинская модель. Необычная внешность помогла ей покорить мировые подиумы и стать девушкой с обложки глянца. Но есть одна деталь, которую Алла была бы не против изменить в себе. О ней она рассказала Маше Ефросининой в рамках ее YouTube-проекта «Экзамен на откровенность».

В моей внешности мне нравится все — волосы, ноги, рост. Гипотетически я бы хотела другой цвет глаз (они у Аллы серо-зеленые, — прим. ред.), хотела бы конкретно серый, либо конкретно зеленый, — призналась ведущая Нового канала.

А вот подбородок, который часто критикуют хейтеры, она не променяла бы на другой.

Всем не нравится мой подбородок, говорят, что у меня мужская челюсть. Но именно благодаря своим чертам лица я стала популярной. Почему от этого отказываться? — считает Костромичева.

Алла Костромичева призналась, что хочет изменить в своей внешности Пресс-служба

Больше о жизни с мужем-миллионером и минусах работы топ-моделью — в свежем интервью Аллы Костромичевой:

Ранее мы писали, что Алла Костромичева позировала для обложки глянца.

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