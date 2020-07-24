"Танці з зірками 2020": Список звездных участников шоу

Полный список участников нового сезона популярного танцевального проекта.

Этой осенью на телеканале “1+1“ стартует популярное танцевальноое шоу “Танці з зірками“ 2020. Создатели проекта уже рассекретили трех судей нового сезона. Так, в 2020 году танцевальные умения украинских звезд будут оценивать судьи: Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис.

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Кроме того, уже известны имена участников “Танці з зірками“ 2020. Ivona предлагает узнать, какие именитые украинские артисты выйдут на паркет и с кем звезды стали в пары.

“Танці з зірками 2020“: Все пары четвертого сезона

Олег Винник и Алена Шоптенко

Олег Винник и Алена Шоптенко Пресс-служба 1+1

​Один из самых популярных украинских исполнителей станет в пару с победительницей самого первого сезона “Танців з зірками“ (в 2006 году Шоптенко выиграла проект с Владимиром Зеленским). Кроме того, ранее танцовщица была партнершей Ахтема Сеитаблаева и Алексей Яровенко. А в 2018 году, будучи беременной первенцем, Алена исполняла обязанности главного хореографа танцевального шоу.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Пресс-служба 1+1

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Экс-“ВИА Гра“ уже участвовала в “Танцях“ в 2006 году и заняла пятое место в паре с Игорем Яременко. Артистка отметила, что покинула проект слишком рано и не успела полностью раскрыться. В 2020 году Надежда выйдет на паркет с танцором Кириллом Васюком, который впервые примет участие в этом шоу.

Санта Димопулос и Макс Леонов

Санта Димопулос и Макс Леонов Пресс-служба 1+1

​Еще одна экс-“ВИА Гра“, чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос будет бороться за победу в “Танцях з зірками“ с Максом Леоновым. Хореограф уже дважды участвовал в проекте: в 2018 году с Машей Ефросининой и в 2019 году с Еленой Кравец.

Тарас Цимбалюк и Яна Заец

Тарас Цимбалюк и Яна Заец Пресс-служба 1+1

Звезда сериала “Крепостная“ в шоу станет в пару с хореографом Яной Заец. Она будет принимать участие в проекте во второй раз. Ранее с Иракли Макацария она заняла третье место в финале.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко

Пресс-служба 1+1

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Актриса сериала “Папик“ и участница 10 сезона “Голосу країни“ будет бороться за кубок победителя “Танців з зірками 2020“ с Игорем Гелуненко. Танцор впервые появится на проекте.

Юлия Санина

Фронтвумен группы “The Hardkiss“ Юлия Санина приняла вызов #танціззіркамиchallengе от актрисы Дарьи Петрожицкой. Имя партнера артистки объявят позже.

Ранее продюсер “Танців з зірками“ рассекретил, что звезды получают гонорары за участие.

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