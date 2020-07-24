"Танці з зірками 2020": Список звездных участников шоу
Этой осенью на телеканале “1+1“ стартует популярное танцевальноое шоу “Танці з зірками“ 2020. Создатели проекта уже рассекретили трех судей нового сезона. Так, в 2020 году танцевальные умения украинских звезд будут оценивать судьи: Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис.
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Кроме того, уже известны имена участников “Танці з зірками“ 2020. Ivona предлагает узнать, какие именитые украинские артисты выйдут на паркет и с кем звезды стали в пары.
“Танці з зірками 2020“: Все пары четвертого сезона
- Олег Винник и Алена Шоптенко
Один из самых популярных украинских исполнителей станет в пару с победительницей самого первого сезона “Танців з зірками“ (в 2006 году Шоптенко выиграла проект с Владимиром Зеленским). Кроме того, ранее танцовщица была партнершей Ахтема Сеитаблаева и Алексей Яровенко. А в 2018 году, будучи беременной первенцем, Алена исполняла обязанности главного хореографа танцевального шоу.
- Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
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Экс-“ВИА Гра“ уже участвовала в “Танцях“ в 2006 году и заняла пятое место в паре с Игорем Яременко. Артистка отметила, что покинула проект слишком рано и не успела полностью раскрыться. В 2020 году Надежда выйдет на паркет с танцором Кириллом Васюком, который впервые примет участие в этом шоу.
- Санта Димопулос и Макс Леонов
Еще одна экс-“ВИА Гра“, чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос будет бороться за победу в “Танцях з зірками“ с Максом Леоновым. Хореограф уже дважды участвовал в проекте: в 2018 году с Машей Ефросининой и в 2019 году с Еленой Кравец.
- Тарас Цимбалюк и Яна Заец
Звезда сериала “Крепостная“ в шоу станет в пару с хореографом Яной Заец. Она будет принимать участие в проекте во второй раз. Ранее с Иракли Макацария она заняла третье место в финале.
- Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко
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Актриса сериала “Папик“ и участница 10 сезона “Голосу країни“ будет бороться за кубок победителя “Танців з зірками 2020“ с Игорем Гелуненко. Танцор впервые появится на проекте.
- Юлия Санина
Так, фронтвумен гурту «The HARDKISS» Юлія Саніна (@the_hardkiss) приймає танцювальний виклик від Дар'ї Петрожицької і вже цієї осені підкорюватиме серця глядачів у #танціззірками 😍 Юлія передає #танціззіркамиchallenge учасниці гурту «НЕАНГЕЛИ» Славі Камінській (@babaslavka), яка вже брала участь у «Танцях з зірками-2», проте через травму не змогла вийти на паркет. Чи погодиться Слава ще раз взяти участь у шоу, як думаєш? 😉
Фронтвумен группы “The Hardkiss“ Юлия Санина приняла вызов #танціззіркамиchallengе от актрисы Дарьи Петрожицкой. Имя партнера артистки объявят позже.
Ранее продюсер “Танців з зірками“ рассекретил, что звезды получают гонорары за участие.
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