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Sonya Kay объявила о творческой паузе: Когда певица вернется на сцену

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Племянница Ротару призналась, почему на несколько месяцев решила уйти со сцены.
Sonya Kay объявила о творческой паузе: Когда певица вернется на сцену
Sonya Kay объявила о творческой паузе: Когда певица вернется на сцену
instagram.com/sonyakayofficial

Племянница легендарной Софии Ротару, украинская певица Sonya Kay, которая в начале июня вышла замуж, объявила о творческой паузе. Об этом звезда сообщила на своей странице в Инстаграм.

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По словам 29-летней артистки, до осени 2020 года она и ее команда отказались от выступлений и интервью, чтобы погрузиться в работу над новыми композициями.

“На деякий час я збираюсь зробити паузу, але лише для того, щоб ми зі своєю командою попрацювали над матеріалом, який я називаю, бомба-ракета 😂На цей час ми також зробимо паузу для інтерв’ю, щоб повністю понуритись над працею для матеріалу. Для всіх представників ЗМІ - ми до вас повернемося з цікавими новинами і сюжетами та звичайно з новою музикою - восени 2020. Сподіваюсь нас зрозуміють, адже для нас це дуже важливо!“, - написала Sonya Kay.

Sonya Kay объявила о творческой паузе
Sonya Kay объявила о творческой паузе
скриншот

Ранее Sonya Kay призналась, что София Ротару подарила ей на свадьбу.

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Теги: Sonya Kay
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Источник: Ivona bigmir)net

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