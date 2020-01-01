Племянница Ротару и ее новоиспеченный супруг отправились в романтическое путешествие.

Sonya Kay показала кадры из медового месяца: Где отдыхает певица с мужем instagram.com/sonyakayofficial

В воскресенье, 7 июня, украинская певица Sonya Kay, которая является племянницей Софии Ротару, вышла замуж. Избранником артистки стал украинский хоккеист Олег Петров.

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Из-за пандемии коронавируса супругам пришлось отменить медовый месяц за границей. Вместо этого влюбленные отправились на один из самых популярных курортов Украины - Буковель. На своих страницах в Инстаграм Соня и Олег уже поделились первыми снимками с отдыха.

Певица запостила кадр, где она позирует в бассейне в черном купальнике в обнимку с мужем. А в аккаунте Петрова появился кадр, где он вместе с Соней запечатлены при покорении Говерлы.

Sonya Kay показала кадры из медового месяца скриншот

Sonya Kay показала кадры из медового месяца скриншот

Ранее Sonya Kay призналась, что София Ротару подарила ей на свадьбу.

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