Sonya Kay показала кадры из медового месяца: Где отдыхает певица с мужем
В воскресенье, 7 июня, украинская певица Sonya Kay, которая является племянницей Софии Ротару, вышла замуж. Избранником артистки стал украинский хоккеист Олег Петров.
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Из-за пандемии коронавируса супругам пришлось отменить медовый месяц за границей. Вместо этого влюбленные отправились на один из самых популярных курортов Украины - Буковель. На своих страницах в Инстаграм Соня и Олег уже поделились первыми снимками с отдыха.
Певица запостила кадр, где она позирует в бассейне в черном купальнике в обнимку с мужем. А в аккаунте Петрова появился кадр, где он вместе с Соней запечатлены при покорении Говерлы.
Ранее Sonya Kay призналась, что София Ротару подарила ей на свадьбу.
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