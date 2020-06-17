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"I Want You": MARUV выпустила откровенный клип с Boosin - видео

Комментариев: 0
Действие клипа происходит на вечеринке в стиле БДСМ.
"I Want You": MARUV выпустила откровенный клип с Boosin - видео
"I Want You": MARUV выпустила откровенный клип с Boosin - видео
instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) презентовала свежий видеоклип. 28-летняя артистка выпустила ролик на совместный хит с Boosin - “I Want You“.

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Премьера клипа состоялась в среду, 17 июня, на официальном ютуб-канале MARUV. Видеоработа снята в откровенном стиле. По сюжету MARUV в прозрачном топе соблазняет полицейского и вместе с ним отправляется в закрытый клуб на БДСМ-вечеринку. Режиссером клипа на трек “I want you“ выступила Яна Чаплыгина.

MARUV & Boosin - I Want You: смотреть клип онлайн

Напомним, ранее стройная MARUV запостила фото в купальнике.

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Теги: MARUV
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (4)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  17.06.2020, 14:37
Оценка:  0
гость
М0СК0ВИТСКАЯ ПАДАЛЬ, ЧТО ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ, 350 ЛЕТ УКРАИНУ
ДАВИЛИ, ДАВИЛИ, ДАВИЛИ, ДАВИЛИ, ДАВИЛИ, ДАВИЛИ - А УКРАИНА, ПОСЛАЛА ВАС НАКУЙ,
БАНДЕРА - ГЕРОЙ УКРАИНЫ, АМЕРИКАНЦЫ - НАШИ БРАТЬЯ?!

ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы- Ы-Ы!!
гость  (аноним)  17.06.2020, 14:35
Оценка:  0
гость
АПОФЕОЗ ГЕНЕТИКИ!
КРОВАВОЕ, ПРОЛЕТАРСКОЕ БЫДЛО, ЗАХВАТИВШЕЕ ВЛАСТЬ В 1917 Г,
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ДОКАЗАЛО ВЕЛИЧИЕ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ -
СОВА ОРЛА НЕ РОДИТ.
УКРАИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ КАЦАПСКОГО ЛЕПРОЗОРИЯ,
ОТ ЭТИХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЕБЛОИДОВ
гость  (аноним)  17.06.2020, 14:34
Оценка:  0
гость
КОРСУН-МУЗЛО, ДАВАЙ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  17.06.2020, 14:33
Оценка:  0
гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов,
и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ!!!
Прекрасный пример для украинцев! "Чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь..." Т. Г. Шевченко
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