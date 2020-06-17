"I Want You": MARUV выпустила откровенный клип с Boosin - видео

Действие клипа происходит на вечеринке в стиле БДСМ.

Эпатажная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) презентовала свежий видеоклип. 28-летняя артистка выпустила ролик на совместный хит с Boosin - “I Want You“.

Читай также: В ошейнике и маске: Певица MARUV снялась в провокационном наряде

Премьера клипа состоялась в среду, 17 июня, на официальном ютуб-канале MARUV. Видеоработа снята в откровенном стиле. По сюжету MARUV в прозрачном топе соблазняет полицейского и вместе с ним отправляется в закрытый клуб на БДСМ-вечеринку. Режиссером клипа на трек “I want you“ выступила Яна Чаплыгина.

MARUV & Boosin - I Want You: смотреть клип онлайн