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Стройная MARUV запостила фото в купальнике

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Певица похвасталась подтянутыми ягодицами.
Стройная MARUV запостила фото в купальнике
Стройная MARUV запостила фото в купальнике
instagram.com/maruvofficial

Известная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) порадовала поклонников новой публикацией в соцсети. Звезда показала кадр с отдыха на природе.

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Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис певица опубликовала снимок, где она запечатлена в черном купальнике. На фото знаменитость позировала босиком и без макияжа.

Отметим, что карантин никак не повлиял на фигуру 28-летней артистки. На свежем кадре MARUV продемонстрировала подтянутые ягодицы и стройные ноги.

Стройная MARUV запостила фото в купальнике
Стройная MARUV запостила фото в купальнике
Скриншот

Напомним, ранее MARUV выпустила первый мини-альбом в образе SHLAKOBLOCHINA.

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Теги: MARUV
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Источник: Ivona bigmir)net

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pусский  (аноним)  10.06.2020, 16:34
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