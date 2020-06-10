Певица похвасталась подтянутыми ягодицами.

Известная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) порадовала поклонников новой публикацией в соцсети. Звезда показала кадр с отдыха на природе.

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Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис певица опубликовала снимок, где она запечатлена в черном купальнике. На фото знаменитость позировала босиком и без макияжа.

Отметим, что карантин никак не повлиял на фигуру 28-летней артистки. На свежем кадре MARUV продемонстрировала подтянутые ягодицы и стройные ноги.

Стройная MARUV запостила фото в купальнике Скриншот

Напомним, ранее MARUV выпустила первый мини-альбом в образе SHLAKOBLOCHINA.

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