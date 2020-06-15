Артистка выбрала красное боди с цепями.

В ошейнике и маске: Певица MARUV снялась в провокационном наряде instagram.com/maruvofficial

Известная украинская певица MARUV продолжает удивлять пользователей Сети своими эпатажными нарядами. На своей странице в Instagram звезда показала очередной провокационный образ.

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На свежих фото 28-летняя артистка предстала в боди красного цвета с длинными рукавами и в красных колготах. Свой образ MARUV дополнила кольцами, кожаным ошейником, маской с ушками и кожаной красной портупеей, которую закрепила с помощью ремней. В описании к кадрам знаменитость отметила, что в этом наряде появится на летних концертах.

Певица MARUV снялась в провокационном наряде Скриншот

Певица MARUV снялась в провокационном наряде Скриншот

Певица MARUV снялась в провокационном наряде Скриншот

Ранее сообщалось, что MARUV выпустила совместный трек с Boosin - “I Want You“.

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