Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В ошейнике и маске: Певица MARUV снялась в провокационном наряде

Комментариев: 2
Артистка выбрала красное боди с цепями.
В ошейнике и маске: Певица MARUV снялась в провокационном наряде
В ошейнике и маске: Певица MARUV снялась в провокационном наряде
instagram.com/maruvofficial

Известная украинская певица MARUV продолжает удивлять пользователей Сети своими эпатажными нарядами. На своей странице в Instagram звезда показала очередной провокационный образ.

Читай также: Стройная MARUV запостила фото в купальнике

На свежих фото 28-летняя артистка предстала в боди красного цвета с длинными рукавами и в красных колготах. Свой образ MARUV дополнила кольцами, кожаным ошейником, маской с ушками и кожаной красной портупеей, которую закрепила с помощью ремней. В описании к кадрам знаменитость отметила, что в этом наряде появится на летних концертах.

Певица MARUV снялась в провокационном наряде
Певица MARUV снялась в провокационном наряде
Скриншот

Певица MARUV снялась в провокационном наряде
Певица MARUV снялась в провокационном наряде
Скриншот

Певица MARUV снялась в провокационном наряде
Певица MARUV снялась в провокационном наряде
Скриншот

Ранее сообщалось, что MARUV выпустила совместный трек с Boosin - “I Want You“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: MARUV
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  15.06.2020, 16:17
Оценка:  0
гость
О-о-о, Коза-из-носа и очередной дебильный перформанс!
Вроде, фертильная баба, пора бы уже повзрослеть.
Нацепила какой-то дешманский шмот, выглядит как тупорылое чмо
sansantral    15.06.2020, 16:02
Оценка:  0
sansantral
ШМАРУВ
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь