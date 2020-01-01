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Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая призналась, где проведет свой день рождения

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31 мая актрисе исполнится 29 лет.
Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая призналась, где проведет свой день рождения
Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая призналась, где проведет свой день рождения
instagram.com/petrozhitskaya

Известная украинская актриса, звезда сериала “Папик“ и участница “Голосу країни 10“ Дарья Петрожицкая призналась, что ей нравится встречать свой день рождения на съемочной площадке. Об этом артистка рассказала в программе “Ранок з Україною“ на канале “Украина“.

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Дарья сообщила, что, несмотря на карантин, съемки нескольких кинопроектов уже возобновились. И свое 29-летие 31 мая она отметить на работе.

“Не могу сказать пока, где именно у меня будут съемки. Так случилось, что у меня как раз смена 30 и 31 мая. И я этому очень рада! Знаю, что на день рождения у меня аж 13 сцен - ну, окей, будем работать“, - поделилась Петрожицкая.

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Кроме того, актриса призналась, что в детстве родители вообще не устраивали ей празднование дня рождения. 

“У меня день рождения 31 мая, а у моей мамы - 2 июня. Я немножко недоношенная, месяц, и мама как-то раз пошутила, что родила меня себе на день рождения. В детстве особо не праздновали мой день рождения, потому что 31 мая - это последний звонок в школе. Поэтому мама всегда говорила: “Ну давай уже 2-го, когда у меня и твой отпразднуем“. Так никогда и не гуляли. Поэтому мой первый, настоящий день рождения был в 17 лет, на первом курсе - когда прямо всем общежитием пили за меня“, - вспомнила знаменитость.

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая призналась, какие парни ей нравятся.

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Теги: Дарья Петрожицкая, Папик
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Источник: Ivona bigmir)net

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