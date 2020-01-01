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Актриса сериала "Папик" Дарья Петрожицкая впервые рассказала о разводе

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Брак артистки продлился пять лет.
Актриса сериала "Папик" Дарья Петрожицкая впервые рассказала о разводе
Актриса сериала "Папик" Дарья Петрожицкая впервые рассказала о разводе
instagram.com/petrozhitskaya/

Звезда сериала “Папик“ и участница 10 сезона “Голосу країни“ Дарья Петрожицкая впервые поделилась подробностями личной жизни. 28-летняя знаменитость дала интервью программе “Зіркове життя“, в котором рассказала о разводе.

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Так, Дарья призналась, что встречалась со своим будущим супругом Алексеем две недели. А потом он ушел к другой. Но уже через год пара возобновила отношения и вскоре поженилась. 

По словам Петрожицкой, она за мужем пошла работать в Театр юного зрителя, где он был ведущим актером. Со временем актриса поняла, что готова бросить сцену ради рождения ребенка.

“Где-то на четвертом году супружеской жизни я подумала, что в театре больше не хочу оставаться и можно родить ребенка. Но этого так и не произошло“, - вспомнила Дарья.

Брак артистки с Алексеем продлился 5 лет. Петрожицкая не любит рассказывать о разводе так, как не до конца поняла, что стало причиной разрыва.

“С тех пор я, наверное, уже раза три пожалела об этом. Прошло уже три года после развода, а я до сих пор не могу найти своего человека“, - призналась звезда.

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая призналась, какие парни ей нравятся.

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Теги: Дарья Петрожицкая
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Источник: Ivona bigmir)net

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