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Дрэды и тату: Звезда сериала "Папик" и финалистка "Голоса" поразила образом

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Дарья Петрожицкая показала карантинный образ, о котором давно мечтала, но не решалась попробовать .

Дрэды и тату: Звезда сериала
Дрэды и тату: Звезда сериала "Папик" и финалистка "Голоса" поразила образом
instagram.com/petrozhitskaya/

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В Украине продолжается карантин, а девушкам продолжает хотеться экспериментировать с прическами и образами. Так, звезда сериала “Папик“, участница проекта “Голос страны“ Дарья Петрожицкая, которая в это воскресенье, 26 апреля, появится в финале песенного шоу, продолжает наслаждаться своим необычным образом в карантин. В Инстаграм звезда выставила новые фото, на которых позирует с дрэдами и временным тату, нарисованным на руке.

Девушка появляется в нескольких образах, которые отлично дополняет цветочный орнамент на руке актрисы и ее стильная прическа. 

Дрэды и тату: Звезда сериала
Дрэды и тату: Звезда сериала "Папик" и финалистка "Голоса" поразила образом
instagram.com/petrozhitskaya/

Дрэды и тату: Звезда сериала
Дрэды и тату: Звезда сериала "Папик" и финалистка "Голоса" поразила образом
instagram.com/petrozhitskaya/

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Стоит отметить, что Дарья дополнила свой образ такими красочными деталями чуть больше недели назад и поделилась с подписчиками, что давно мечтала о чем-то подобном, но решилась только во время карантина:

Обычно я не могу себе позволить заплести дэдреды и обклеить руку цветами 🤣Так что😉есть и прелести в карантине 🤍#stayhome #besafe #карантинныебудни 🌍
Отдельное спасибо за мою авторскую джинсовую куртку, - написала Дарья.

instagram.com/petrozhitskaya/

instagram.com/petrozhitskaya/

Ранее мы писали, что Тина Кароль поразила подписчиков постельным фото.

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Теги: Дарья Петрожицкая, Голос страны, Папик, смена имиджа, прическа звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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