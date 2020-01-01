Названы ТОП-10 самых матерящихся актеров Голливуда
Читай также: Названы имена актеров, которые чаще всех “умирали“ в фильмах
Известный кинопортал Buzz Bingo составил рейтинг голливудских актеров, которые чаще всех говорили матерные слова в фильмах. Так, ТОП-10 возглавил 36-летний американский актер, звезда “Суперперцов“ и “Волк с Уолл-стрит“ Джон Хилл. Он произнес 376 нецензурных слов.
На втором месте оказался коллега Хилла по фильму “Волк с Уолл-стрит“ 45-летний Леонардо Ди Каприо. За свою карьеру актер матерился в кино 361 раз.
Читай также: Названы ТОП-10 самых прибыльных фильмов 2019 года
В тройку лидеров также вошел 71-летний американский актер Сэмюэль Л. Джексон, который ругался матом 301 раз.
В ТОП-10 самых матерящихся актеров Голливуда также попали:
- 4. Адам Сэндлер - 295
- 5. Аль Пачино - 255
- 6. Дензел Вашингтон - 183
- 7. Билли Боб Торнтон -145
- 8. Сет Роген - 143
- 9. Бредли Купер - 142
- 10. Денни МакБрайд - 136
Напомним, ранее были названы голливудские фильмы с наибольшим количеством матерных слов.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил