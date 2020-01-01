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Названы ТОП-10 самых матерящихся актеров Голливуда

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Узнайте, какие актеры больше всего матерятся в фильмах.
Названы ТОП-10 самых матерящихся актеров Голливуда
Названы ТОП-10 самых матерящихся актеров Голливуда
Getty images

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Известный кинопортал Buzz Bingo составил рейтинг голливудских актеров, которые чаще всех говорили матерные слова в фильмах. Так, ТОП-10 возглавил 36-летний американский актер, звезда “Суперперцов“ и “Волк с Уолл-стрит“ Джон Хилл. Он произнес 376 нецензурных слов.

ТОП-10 самых матерящихся актеров Голливуда
ТОП-10 самых матерящихся актеров Голливуда
Getty images

На втором месте оказался коллега Хилла по фильму “Волк с Уолл-стрит“ 45-летний Леонардо Ди Каприо. За свою карьеру актер матерился в кино 361 раз.

ТОП-10 самых матерящихся актеров Голливуда
ТОП-10 самых матерящихся актеров Голливуда
Getty images

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В тройку лидеров также вошел 71-летний американский актер Сэмюэль Л. Джексон, который ругался матом 301 раз.

ТОП-10 самых матерящихся актеров Голливуда
ТОП-10 самых матерящихся актеров Голливуда
Getty images

В ТОП-10 самых матерящихся актеров Голливуда также попали:

  • 4. Адам Сэндлер - 295
  • 5. Аль Пачино - 255
  • 6. Дензел Вашингтон - 183
  • 7. Билли Боб Торнтон -145
  • 8. Сет Роген - 143
  • 9. Бредли Купер - 142
  • 10. Денни МакБрайд - 136

Напомним, ранее были названы голливудские фильмы с наибольшим количеством матерных слов.

 

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Теги: фильмы, матерные слова, рейтинг
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Источник: Ivona bigmir)net

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