Названы ТОП-10 самых матерящихся актеров Голливуда

Узнайте, какие актеры больше всего матерятся в фильмах.

Читай также: Названы имена актеров, которые чаще всех “умирали“ в фильмах

Известный кинопортал Buzz Bingo составил рейтинг голливудских актеров, которые чаще всех говорили матерные слова в фильмах. Так, ТОП-10 возглавил 36-летний американский актер, звезда “Суперперцов“ и “Волк с Уолл-стрит“ Джон Хилл. Он произнес 376 нецензурных слов.

ТОП-10 самых матерящихся актеров Голливуда Getty images

На втором месте оказался коллега Хилла по фильму “Волк с Уолл-стрит“ 45-летний Леонардо Ди Каприо. За свою карьеру актер матерился в кино 361 раз.

ТОП-10 самых матерящихся актеров Голливуда Getty images

Читай также: Названы ТОП-10 самых прибыльных фильмов 2019 года

В тройку лидеров также вошел 71-летний американский актер Сэмюэль Л. Джексон, который ругался матом 301 раз.

ТОП-10 самых матерящихся актеров Голливуда Getty images

В ТОП-10 самых матерящихся актеров Голливуда также попали:

4. Адам Сэндлер - 295

5. Аль Пачино - 255

6. Дензел Вашингтон - 183

7. Билли Боб Торнтон -145

8. Сет Роген - 143

9. Бредли Купер - 142

10. Денни МакБрайд - 136

Напомним, ранее были названы голливудские фильмы с наибольшим количеством матерных слов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​