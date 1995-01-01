Названы голливудские фильмы с наибольшим количеством матерных слов
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Известный кинопортал Buzz Bingo составил рейтинг голливудских картин, в которых чаще всего звучат матерные слова. Так, ТОП-10 возглавил фильм с Леонардо Ди Каприо “Волк с Уолл-стрит“ 2013 года. В ленты можно услышать 715 матов.
На втором месте оказался фильм 2019 года “Неограненные драгоценности“ с Адамом Сэндлером. В триллере насчитали 646 матерных слов.
Третьей в рейтинге стала картина “Казино“ 1995 года с Робертом Де Ниро в главной роли. В кинороботе прозвучало 606 нецензурных слов.
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Также в ТОП-10 голливудских фильмов по количеству нецензурной лексики вошли:
- 4. “Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар“ (509 слов)
- 5. “Ярость“ (489 слов)
- 6. “Голос улиц“ (468 слов)
- 7. “Кровавое лето Сэма“ (467 слов)
- 8. “Не глотать“ (432 слов)
- 9. “Бешеные псы“ (418 слов)
- 10. “Бивис и Батт-Хед уделывают Америку“ (414 слов)
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