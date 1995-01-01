Узнайте, какие картины входят в ТОП-10 фильмов по количеству мата.

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Известный кинопортал Buzz Bingo составил рейтинг голливудских картин, в которых чаще всего звучат матерные слова. Так, ТОП-10 возглавил фильм с Леонардо Ди Каприо “Волк с Уолл-стрит“ 2013 года. В ленты можно услышать 715 матов.

На втором месте оказался фильм 2019 года “Неограненные драгоценности“ с Адамом Сэндлером. В триллере насчитали 646 матерных слов.

Третьей в рейтинге стала картина “Казино“ 1995 года с Робертом Де Ниро в главной роли. В кинороботе прозвучало 606 нецензурных слов.

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Также в ТОП-10 голливудских фильмов по количеству нецензурной лексики вошли:

4. “Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар“ (509 слов)

5. “Ярость“ (489 слов)

6. “Голос улиц“ (468 слов)

7. “Кровавое лето Сэма“ (467 слов)

8. “Не глотать“ (432 слов)

9. “Бешеные псы“ (418 слов)

10. “Бивис и Батт-Хед уделывают Америку“ (414 слов)

Названы голливудские фильмы с наибольшим количеством матерных слов Скриншот

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