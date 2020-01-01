Какие актеры и актрисы входят в ТОП-10 по количеству ролей со смертельным исходом.

Названы имена актеров, которые чаще всех "умирали" в фильмах Getty Images

Американские актеры Дэнни Трехо и Шелли Уинтерс возглавили рейтинг кинозвезд по количеству сыгранных на экране смертей. ТОП-10 составил портал Buzz Bingo.

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Так, по данным сайта, Дэнни Трехо исполнил 65 ролей со смертельным исходом и занял первую строчку как в общем зачете, так и в мужском рейтинге. На втором месте оказался британец Кристофер Ли (60 киносмертей). А третьим стал американский актер Лэнс Хенриксен, который погибал на экране 51 раз.

Дэнни Трехо Getty Images

В ТОП-10 также вошли Винсент Прайс, Дэннис Куппер, Борис Карлофф (по 41 роли со смертельным исходом), Джон Харт (39 ролей), Бела Лугоши, Том Сайзмор (по 36 киносмертей) и Эрик Робертс (35 ролей).

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Женский рейтинг возглавила обладательница “Оскар“ Шелли Уинтерс, которая умирала в фильмах 20 раз. На втором месте - Джулианна Мур (умирала в кино 17 раз). На третьей строчке оказалась еще одна американка Дженнифер Джейсон Ли (14 киносмертей).

Шелли Уинтерс Getty Images

В ТОП-10 с наибольшим количеством ролей со смертельным исходом также попали Шарлотта Рэмплинг (14 ролей), Гленн Клоуз, Пэм Гриер, Мерил Стрип, Ванесса Редгрейв (по 13 киносмертей), Сигурни Уивер и Шон Янг (по 12 ролей).

Ранее сообщалось, что в США умер 103-летний голливудский актер Кирк Дуглас.

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