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Названы ТОП-10 самых прибыльных фильмов 2019 года

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Рейтинг возглавила картина киностудии Marvel.
Названы ТОП-10 самых прибыльных фильмов 2019 года
Названы ТОП-10 самых прибыльных фильмов 2019 года
kinoafisha.ua

В Сети подсчитали, какая кинолента собрала наибольшую сумму в 2019 году от кинопрокатов, домашних просмотров и продажи прав телевидению. 

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Так, ТОП-10 самых прибыльных фильмов прошлого года возглавил супергеройский блокбастер “Мстители: Финал“. Картина принесла братьям-режиссерам Руссо 890 миллионов долларов, передает Deadline.

На втором месте рейтинга оказался мультфильм “Холодное сердце-2“, который собрал 599 миллионов долларов.

Третью строчку занял мультфильм “Король Лев“ с 580 миллионами долларов.

В ТОП-10 самых прибыльных фильмов 2019 также вошли:

  • “Джокер“ - 437 млн долларов
  • “Капитан Марвел“ - 414 млн долларов
  • “История игрушек-4“ - 368 млн долларов
  • “Аладдин“ - 356 млн долларов
  • “Человек-паук: Вдали от дома“ - 339 млн долларов
  • “Звездные войны: Скайуокер. Восход“ - 300 млн долларов
  • “Джуманджи: Новый уровень“ -  236 млн долларов

Ранее были названы голливудские актеры, которые чаще всех играли злодеев.

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Теги: прибыль, рейтинг, Мстители, Холодное сердце 2, Король Лев
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Источник: Ivona bigmir)net

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