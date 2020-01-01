Названы ТОП-10 самых прибыльных фильмов 2019 года
В Сети подсчитали, какая кинолента собрала наибольшую сумму в 2019 году от кинопрокатов, домашних просмотров и продажи прав телевидению.
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Так, ТОП-10 самых прибыльных фильмов прошлого года возглавил супергеройский блокбастер “Мстители: Финал“. Картина принесла братьям-режиссерам Руссо 890 миллионов долларов, передает Deadline.
На втором месте рейтинга оказался мультфильм “Холодное сердце-2“, который собрал 599 миллионов долларов.
Третью строчку занял мультфильм “Король Лев“ с 580 миллионами долларов.
В ТОП-10 самых прибыльных фильмов 2019 также вошли:
- “Джокер“ - 437 млн долларов
- “Капитан Марвел“ - 414 млн долларов
- “История игрушек-4“ - 368 млн долларов
- “Аладдин“ - 356 млн долларов
- “Человек-паук: Вдали от дома“ - 339 млн долларов
- “Звездные войны: Скайуокер. Восход“ - 300 млн долларов
- “Джуманджи: Новый уровень“ - 236 млн долларов
Ранее были названы голливудские актеры, которые чаще всех играли злодеев.
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